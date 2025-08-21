Відео
Головна Технології Google офіційно представила нову серію смартфонів Pixel 10

Google офіційно представила нову серію смартфонів Pixel 10

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 10:34
Google офіційно представила серію Pixel 10 з ШІ-фішками — що нового
Смартфон Google Pixel 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Google представила серію смартфонів Pixel 10 з оновленнями Gemini, які вміють підказувати корисну інформацію саме тоді, коли вона потрібна. Ключова функція Magic Cue працює на пристрої й дістає релевантні дані з ваших сервісів, щоб оперативно допомагати у щоденних сценаріях.

Про це пише The Guardian.



Які нові можливості отримала серія Pixel 10

Magic Cue дає змогу чатботу переглядати ваш "цифровий слід" на телефоні й показувати потрібні відомості в контексті дій. Якщо ви набираєте номер авіакомпанії, у застосунку "Телефон" з'явиться бронювання з Gmail, або коли друг пише про бранч у неділю, Gemini запропонує відповідну кав'ярню та покаже ваш календар просто в стрічці повідомлень. Ця та інші ШІ-функції доступні на анонсованих Pixel 10, 10 Pro та 10 Pro Fold і обробляються локально завдяки новому чипу Tensor G5.

Аналітик CCS Insight Лео Геббі зазначає, що Google фактично найкраще серед конкурентів позиціює ШІ на своїх пристроях, а Magic Cue — це "ранній крок до обіцяних agentic-досвідів на смартфонах". На його думку, компанія використовує перевагу екосистеми Android: у більшості користувачів уже є насичені персональними даними Gmail, Calendar і Maps, а тепер ці дані "зв'язуються кориснішим способом".

Pixel 10 отримав 6,3-дюймовий OLED-екран і оновлену систему камер: уперше додано 10,8-Мп телевик із 5-кратним оптичним зумом, що збільшило кількість модулів на тиловій панелі до трьох (раніше було два). Pixel 10 Pro випускається у двох розмірах — з дисплеями 6,3 і 6,8 дюйма — та має три камери, включно з 48-Мп телевиком із 10-кратним оптичним зумом. Складаний Pixel 10 Pro Fold став одним із перших гнучких смартфонів із повним захистом від води та пилу за стандартом IP68 і отримав подібну до Pixel 10 камеру.

Складной смартфон Google Pixel Pro Fold
Складаний смартфон Google Pixel Pro Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Для фото передбачено низку ШІ-інструментів, серед яких новий Camera Coach. Він надсилає знімок на сервери штучного інтелекту Google, аналізує сцену та підказує, як поліпшити кадр — запропонує інше кадрування, ракурси або освітлення.

Ціни на старті продаж такі:

  • Pixel 10 — від 799 доларів;
  • Pixel 10 Pro — від 999 доларів;
  • Pixel 10 Pro Fold — від 1 799 доларів.

Перші дві моделі планується почати відвантажувати вже з 28 серпня, а складану модель — з 9 жовтня.

Нагадаємо, щороку iPhone утримують лідерство за продажами, однак їхня висока вартість змушує багатьох шукати альтернативи. Якщо iPhone не вписується у ваш бюджет, варто звернути увагу на Android-флагмани — від Samsung, Xiaomi та Google Pixel, які пропонують аналогічні можливості, але часто значно дешевші.

Також ми писали, що смартфони з роками стали відчутно більшими: екрани у 5 дюймів, які раніше вважалися великими, нині мають компактний вигляд на тлі 7-дюймових моделей. Попри це, на ринку залишаються невеликі, але вдалі смартфони, серед яких також є Google Pixel.

Google смартфон штучний інтелект ціни функції Google Pixel
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
