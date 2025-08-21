Видео
Google официально представила новую серию смартфонов Pixel 10

Google официально представила новую серию смартфонов Pixel 10

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 10:34
Google официально представила серию Pixel 10 с ИИ-фишками — что нового
Смартфон Google Pixel 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Google представила серию смартфонов Pixel 10 с обновлениями Gemini, которые умеют подсказывать полезную информацию именно тогда, когда она нужна. Ключевая функция Magic Cue работает на устройстве и получает релевантные данные из ваших сервисов, чтобы оперативно помогать в ежедневных сценариях.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Какие новые возможности получила серия Pixel 10

Magic Cue позволяет чат-боту просматривать ваш "цифровой след" на телефоне и показывать нужные сведения в контексте действий. Если вы набираете номер авиакомпании, в приложении "Телефон" появится бронирование из Gmail, или когда друг пишет о бранче в воскресенье, Gemini предложит подходящее кафе и покажет ваш календарь прямо в ленте сообщений. Эта и другие ИИ-функции доступны на анонсированных Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro Fold и обрабатываются локально благодаря новому чипу Tensor G5.

Аналитик CCS Insight Лео Гебби отмечает, что Google фактически лучше всех среди конкурентов позиционирует ИИ на своих устройствах, а Magic Cue — это "ранний шаг к обещанным agentic-опытам на смартфонах". По его мнению, компания использует преимущество экосистемы Android: у большинства пользователей уже есть насыщенные персональными данными Gmail, Calendar и Maps, а теперь эти данные "связываются более полезным способом".

Pixel 10 получил 6,3-дюймовый OLED-экран и обновленную систему камер: впервые добавлен 10,8-Мп телевик с 5-кратным оптическим зумом, что увеличило количество модулей на тыловой панели до трех (ранее было два). Pixel 10 Pro выпускается в двух размерах — с дисплеями 6,3 и 6,8 дюйма — и имеет три камеры, включая 48-Мп телевик с 10-кратным оптическим зумом. Складной Pixel 10 Pro Fold стал одним из первых гибких смартфонов с полной защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и получил подобную Pixel 10 камеру.

Складной смартфон Google Pixel Pro Fold
Складной смартфон Google Pixel Pro Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Для фото предусмотрен ряд ИИ-инструментов, среди которых новый Camera Coach. Он отправляет снимок на серверы искусственного интеллекта Google, анализирует сцену и подсказывает, как улучшить кадр — предложит другое кадрирование, ракурсы или освещение.

Цены на старте продаж следующие:

  • Pixel 10 — от 799 долларов;
  • Pixel 10 Pro — от 999 долларов;
  • Pixel 10 Pro Fold — от 1 799 долларов.

Первые две модели планируется начать отгружать уже с 28 августа, а складную модель — с 9 октября.

Напомним, ежегодно iPhone удерживают лидерство по продажам, однако их высокая стоимость заставляет многих искать альтернативы. Если iPhone не вписывается в ваш бюджет, стоит обратить внимание на Android-флагманы — от Samsung, Xiaomi и Google Pixel, которые предлагают аналогичные возможности, но часто значительно дешевле.

Также мы писали, что смартфоны с годами стали ощутимо больше: экраны в 5 дюймов, которые раньше считались большими, сейчас имеют компактный вид на фоне 7-дюймовых моделей. Несмотря на это, на рынке остаются небольшие, но удачные смартфоны, среди которых также есть Google Pixel.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
