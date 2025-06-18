Потужніші та надійніші — 5 смартфонів, які варто обрати замість Trump T1 Phone

Смартфон Дональда Трампа T1. Фото: Android Authority

Новий Trump T1 Phone обіцяє "золоту" американську якість, та на практиці пропонує посередні характеристики й сумнівне походження. Якщо ви придивляєтеся до сегмента до 500 доларів, зверніть увагу на інші перевірені альтернативи — вони вигідніші за всіма ключовими параметрами й уже зарекомендували себе на ринку.

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Google Pixel 9a

Pixel 9a коштує ті ж 499 доларів, але помітно випереджає T1 за продуктивністю завдяки Tensor G4, має більшу батарею на 5100 мАг, 23-ватну дротову та 7,5-ватну бездротову зарядку.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Пара камер 48 Мп та 13 Мп забезпечує фірмову якість знімків, а програмна підтримка триватиме до 2032 року. За потреби прошивку можна замінити на Graphene OS, обмеживши збір даних Google. У разі проблем компанія пропонує розширену гарантію Preferred Care, тоді як сервісна політика Trump Mobile залишається невідомою.

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE зазвичай продається за 650 доларів, але зараз можна знайти приблизно за 525 доларів.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Його 6,7-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1080x2340 пікселів, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1900 ніт відчутно кращий за "таємничий" дисплей T1. Смартфон отримав трикамерний модуль 50 Мп + 8 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширокий об'єктив) і оновлюватиметься до 2031 року, водночас пропонуючи набір функцій Galaxy AI.

Moto G Stylus (2025)

Motorola просить за модель 2025 року 400 доларів і пропонує AMOLED-панель 6,7 дюйма, батарею 5000 мАг та рекордну 68-ватну зарядку.

Смартфон Moto G Stylus (2025). Фото: ek.ua

До цього додаються камери 50 Мп + 13 Мп, захист IP68 та MIL-STD-810H, а також вбудований стилус. Оновлень буде всього два, але це все одно більш прозора перспектива, ніж обіцянки Trump Mobile.

HMD Fusion

HMD Fusion, що коштує 300 доларів, вирізняється ремонтопридатністю: екран, акумулятор, порт зарядки й динамік легко замінюються.

Смартфон HMD Fusion. Фото: ek.ua

Аксесуари-модулі додають можливості геймінгу чи фотознімання з кільцевим спалахом. Пристрій має LCD-екран розміром 6,56 дюйма з частотою оновлення 90 Гц, камеру 108 Мп, акумулятор 5000 мАг і слот microSD. Оновлення гарантовано до Android 16.

Punkt MC02

Punkt MC02 працює на Apostrophy OS — модифікованій Graphene OS із власними безпечними сервісами та VPN.

Смартфон Punkt MC02. Фото: Punkt

Google Play відсутній за замовчуванням, але за потреби його можна додати. Специфікації прості, а головний акцент — конфіденційність, якої Trump T1 не пропонує.

Чому не варто купувати Trump T1 Phone

T1 Phone обіцяє "американську" збірку, але, ймовірно, виготовляється за кордоном, має невідомий процесор, дисплей без указаної роздільної здатності та сумнівний маркетинг. При ціні 499 доларів він програє конкурентам за швидкістю, камерами, підтримкою та сервісом.

Нагадаємо, за останні 18 років ринок смартфонів перетворився на одну з найдинамічніших галузей техніки. Сьогодні навіть доступні моделі здатні впоратися з повсякденними задачами, утім експерти застерігають: не кожен бюджетник — вдалий вибір.

Також ми писали, що нові флагманські смартфони Samsung мають привабливий вигляд, але поступаються конкурентам у часі автономної роботи й термічній ефективності. У середньому сегменті можна знайти потужніші альтернативи без зайвих компромісів.