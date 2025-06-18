Мощнее и надежнее — 5 смартфонов, которые стоит выбрать вместо Trump T1 Phone

Смартфон Дональда Трампа T1. Фото: Android Authority

Новый Trump T1 Phone обещает "золотое" американское качество, но на практике предлагает посредственные характеристики и сомнительное происхождение. Если вы присматриваетесь к сегменту до 500 долларов, обратите внимание на другие проверенные альтернативы — они выгоднее по всем ключевым параметрам и уже зарекомендовали себя на рынке.

Об этом пишет Android Authority.

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Pixel 9a стоит те же 499 долларов, но заметно опережает T1 по производительности благодаря Tensor G4, имеет большую батарею на 5100 мАч, 23-ваттную проводную и 7,5-ваттную беспроводную зарядку.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Пара камер 48 Мп и 13 Мп обеспечивает фирменное качество снимков, а программная поддержка продлится до 2032 года. При необходимости прошивку можно заменить на Graphene OS, ограничив сбор данных Google. В случае проблем компания предлагает расширенную гарантию Preferred Care, тогда как сервисная политика Trump Mobile остается неизвестной.

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE обычно продается за 650 долларов, но сейчас можно найти примерно за 525 долларов.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Его 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2340 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит ощутимо лучше "таинственного" дисплея T1. Смартфон получил трехкамерный модуль 50 Мп + 8 Мп (телеобъектив) + 12 Мп (ультраширокий объектив) и будет обновляться до 2031 года, при этом предлагая набор функций Galaxy AI.

Moto G Stylus (2025)

Motorola просит за модель 2025 года 400 долларов и предлагает AMOLED-панель 6,7 дюйма, батарею 5000 мАч и рекордную 68-ваттную зарядку.

Смартфон Moto G Stylus (2025). Фото: ek.ua

К этому добавляются камеры 50 Мп + 13 Мп, защита IP68 и MIL-STD-810H, а также встроенный стилус. Обновлений будет всего два, но это все равно более прозрачная перспектива, чем обещания Trump Mobile.

HMD Fusion

HMD Fusion, который стоит 300 долларов, отличается ремонтопригодностью: экран, аккумулятор, порт зарядки и динамик легко заменяются.

Смартфон HMD Fusion. Фото: ek.ua

Аксессуары-модули добавляют возможности гейминга или фотосъемки с кольцевой вспышкой. Устройство имеет LCD-экран размером 6,56 дюйма с частотой обновления 90 Гц, камеру 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч и слот microSD. Обновление гарантировано до Android 16.

Punkt MC02

Punkt MC02 работает на Apostrophy OS — модифицированной Graphene OS с собственными безопасными сервисами и VPN.

Смартфон Punkt MC02. Фото: Punkt

Google Play отсутствует по умолчанию, но при необходимости его можно добавить. Спецификации простые, а главный акцент — конфиденциальность, которой Trump T1 не предлагает.

Почему не стоит покупать Trump T1 Phone

T1 Phone обещает "американскую" сборку, но, вероятно, производится за рубежом, имеет неизвестный процессор, дисплей без указанного разрешения и сомнительный маркетинг. При цене 499 долларов он проигрывает конкурентам по скорости, камерам, поддержке и сервису.

Напомним, за последние 18 лет рынок смартфонов превратился в одну из самых динамичных отраслей техники. Сегодня даже доступные модели способны справиться с повседневными задачами, впрочем, эксперты предостерегают: не каждый бюджетник — удачный выбор.

Также мы писали, что новые флагманские смартфоны Samsung выглядят привлекательно, но уступают конкурентам во времени автономной работы и термической эффективности. В среднем сегменте можно найти более мощные альтернативы без лишних компромиссов.