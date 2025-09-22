Trump Mobile продает восстановленные iPhone и Samsung дороже рынка — детали

Мобильный телефон Trump T1 Phone. Фото: кадр из видео/YouTube

Trump Mobile пока не выпустил свой флагманский T1 Phone, зато начал продавать восстановленные iPhone и Samsung Galaxy с заметными наценками. На фоне рыночных цен такие предложения выглядят невыгодно — лучше покупать напрямую у Apple или у известных продавцов.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама

Читайте также:

Почему вместо T1 в продаже восстановленные смартфоны Apple и Samsung

Обещанный как "Proudly American" и украшенный золотыми элементами T1 Phone сперва анонсировали до сентября, но после отказа от маркировки "Made in America" сроки сместили на "позже в этом году". Компания продолжает экспериментировать с дизайнами, так что конкретной даты нет.

На сайте Trump Mobile появились восстановленные модели iPhone 15, iPhone 14, Samsung Galaxy S24 и Galaxy S23 — ни одна из них не производится в США. Цены колеблются от 369 долларов за Galaxy S23 до 629 долларов за iPhone 15, две другие модели — между этими значениями.

Восстановленный iPhone на сайте Trump Mobile. Фото: Android Authority

Восстановленный смартфон Samsung на сайте Trump Mobile. Фото: Android Authority 1 / 2



Все четыре модели ощутимо переоценены. Например, iPhone 15 в Trump Mobile стоит на 100 долларов дороже, чем официально восстановленный iPhone в магазине Apple, а iPhone 14 — на 40 долларов дороже. На фоне официальных refurbished-цен Samsung предложения Trump Mobile могут выглядеть более привлекательно и вызывать сомнение, что речь идет не о новых устройствах. Однако на платформах вроде Swappa, eBay или в Amazon Renewed восстановленные iPhone и Galaxy часто продаются существенно дешевле.

Покупка напрямую у Apple имеет очевидный плюс: официальные комплектующие и годовая гарантия, как у нового iPhone. У Trump Mobile таких гарантий нет.

По "включенному" месяцу связи заявлено, что в фиксированную плату за аппарат входит и первый месяц подписки за 47,45 доллара. При этом формулировки нечеткие, а документов с четкими условиями нет — точно выяснить можно только по телефону в службе поддержки.

Даже с учетом возможного включения первого месяца связи, финансово привлекательными выглядят разве что отдельные модели, например iPhone 14. Но из-за отсутствия прозрачной информации о гарантии лучше воздержаться от покупки в Trump Mobile.

Напомним, Trump Organization представила свой первый смартфон под названием T1, сделав акцент на том, что его будут производить в США. В то же время эксперты индустрии сомневаются в этих заявлениях, ведь дизайн аппарата напоминает продукты китайских ODM-компаний, и именно там, скорее всего, будет происходить сборка.

Также мы писали, что Trump T1 Phone рекламировали как пример "золотого" американского качества, но на практике он предлагает довольно заурядные характеристики и вызывает вопросы относительно происхождения. Для тех, кто рассматривает смартфоны в сегменте до 500 долларов, существуют проверенные модели конкурентов — они выгоднее по производительности, оснащению и уже имеют положительную репутацию среди пользователей.