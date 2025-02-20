Найкрасивіші смартфони в історії — як змінився дизайн та скільки вони коштують зараз

Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge. Фото: Pexels

Смартфони пройшли значний шлях у розвитку дизайну, від інноваційних форм до сучасних елегантних моделей, де не завжди легко розпізнати, який гаджет знаходиться в руках користувача. Деякі смартфони не тільки змінили естетику, а й стали основою для багатьох функцій, які ми використовуємо сьогодні.

Про найкрасивіші смартфони в історії та які зараз ціни на них, розповідає GSMinfo.

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HTC One M7

Можна з упевненістю сказати, що HTC One M7 став віхою у світі смартфонів. Він вразив не тільки своїм алюмінієвим корпусом і подвійними динаміками, але й мінімалістичним дизайном з тонкими рамками, які були новаторськими на той час. Цей смартфон став символом преміальності та нового підходу до дизайну.

Смартфон HTC One M7. Фото: OLX

Зараз на HTC One M7 можна встановити неофіційну версію Android 10. Вартість базової версії складала 649 доларів, що сьогодні еквівалентно приблизно 850 доларам. На OLX модель можна знайти за менше ніж 2 000 грн.

Xiaomi Mi Mix

Коли у 2016 році з'явився Xiaomi Mi Mix, це був справжній прорив у дизайні смартфонів. Безрамковий екран, фронтальна камера, розташована внизу, і керамічний корпус зробили його одним з найефектніших пристроїв свого часу.

Смартфон Xiaomi Mi Mix. Фото: ek.ua

Для свого часу Xiaomi Mi Mix мав потужні характеристики (Snapdragon 821, 4/6 ГБ RAM і до 256 ГБ пам'яті). Зараз ціна на цей смартфон знаходиться в районі 4 000 грн, проте на OLX трапляються екземпляри майже в ідеальному стані, які коштують до 8 000 грн.

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge став першим масовим смартфоном з екраном-водоспадом, що мав неймовірно футуристичний вигляд у 2015 році. Додаткові інновації, такі як бездротова зарядка та камера з оптичною стабілізацією, також стали його значними перевагами.

Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge. Фото: OLX

Щільність пікселів на AMOLED-екрані складала 577 ppi, що набагато перевищує показники сучасних моделей. Вартість на момент виходу сягала 950 доларів, що стало причиною деяких труднощів із продажами.

Зараз можна знайти Galaxy S6 Edge за ціною від 1 500 до 50 000 грн (за зразки у запакованій коробці).

iPhone 6 (і 6S)

iPhone 6 став першим смартфоном Apple з більшим екраном і новими закругленими гранями, що зробило його надзвичайно популярним і обговорюваним. Саме цей смартфон задав нові стандарти для дизайну, і вже багато хто використовував його як зразок.

Смартфон iPhone 6. Фото: Unsplash

Ціна на нові моделі iPhone 6 коливається від 1 000 до 40 000 грн. Він також став першим, у рекламних кампаніях якого підкреслювалися розкіш і статус через золоте забарвлення корпусу.

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 відрізнявся самобутнім дизайном, який залишається впізнаваним і до сьогодні. Крім того, модель була оснащена захистом за стандартом IP68 і підтримувала функцію 3D-сканування.

Смартфон Sony Xperia XZ1. Фото: ek.ua

Xperia XZ1 був одним з перших смартфонів з підтримкою HDR на IPS-дисплеї. Ціна на нову модель стартувала з 700 доларів, а тепер її можна придбати за близько 2 000 грн.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Цей смартфон продемонстрував, що величезний блок камер не обов'язково має заважати популярності. Xiaomi Mi 11 Ultra пропонує чудові характеристики та одні з найкращих фото серед конкурентів.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra. Фото: Unsplash

Задній дисплей, який планував стати відмінною рисою моделі, був відкинутий через невизначеність користувачів щодо його корисності. Зараз ціна на новий Mi 11 Ultra варіюється від 15 000 до 18 000 грн.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro не просто вплинув на тренди дизайну, але й став основним ініціатором популярності градієнтних корпусів, які змінювали колір залежно від освітлення.

Смартфон Huawei P30 Pro. Фото: ek.ua

Huawei P30 Pro був одним із перших смартфонів, який встановив тренд на градієнтні кольори. Цей смартфон продовжує впливати на індустрію, навіть якщо зараз тренд на такі кольори дещо згас. Наразі на OLX смартфон можна знайти від 3 000 до 7 000 грн.

Нагадаємо, продаж смартфонів Nokia на ринку офіційно припинився. За весь свій час компанія випустила чимало телефонів, які відрізнялися своїм унікальним дизайном.

Також ми писали, що за останні десять років ринок смартфонів значно змінився. З'явилися нові стандарти, які зараз визначають тренди, а деякі телефони стали справжніми віхами. У свій час вони здійснили революцію та вплинули на розвиток технологій у сучасних пристроях.