Самые красивые смартфоны в истории — как изменился дизайн и сколько они стоят сейчас

Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge. Фото: Pexels

Смартфоны прошли значительный путь в развитии дизайна, от инновационных форм до современных элегантных моделей, где не всегда легко распознать, какой гаджет находится в руках пользователя. Некоторые смартфоны не только изменили эстетику, но и стали основой для многих функций, которые мы используем сегодня.

О самых красивых смартфонах в истории и какие сейчас цены на них, рассказывает GSMinfo.

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HTC One M7

Можно с уверенностью сказать, что HTC One M7 стал вехой в мире смартфонов. Он поразил не только своим алюминиевым корпусом и двойными динамиками, но и минималистичным дизайном с тонкими рамками, которые были новаторскими на то время. Этот смартфон стал символом премиальности и нового подхода к дизайну.

Смартфон HTC One M7. Фото: OLX

Сейчас на HTC One M7 можно установить неофициальную версию Android 10. Стоимость базовой версии составляла 649 долларов, что сегодня эквивалентно примерно 850 долларам. На OLX модель можно найти за менее чем 2 000 грн.

Xiaomi Mi Mix

Когда в 2016 году появился Xiaomi Mi Mix, это был настоящий прорыв в дизайне смартфонов. Безрамочный экран, фронтальная камера, расположенная внизу, и керамический корпус сделали его одним из самых эффектных устройств своего времени.

Смартфон Xiaomi Mi Mix. Фото: ek.ua

Для своего времени Xiaomi Mi Mix имел мощные характеристики (Snapdragon 821, 4/6 ГБ RAM и до 256 ГБ памяти). Сейчас цена на этот смартфон находится в районе 4 000 грн, однако на OLX попадаются экземпляры почти в идеальном состоянии, которые стоят до 8 000 грн.

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge стал первым массовым смартфоном с экраном-водопадом, который имел невероятно футуристический вид в 2015 году. Дополнительные инновации, такие как беспроводная зарядка и камера с оптической стабилизацией, также стали его значительными преимуществами.

Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge. Фото: OLX

Плотность пикселей на AMOLED-экране составляла 577 ppi, что намного превышает показатели современных моделей. Стоимость на момент выхода достигала 950 долларов, что стало причиной некоторых трудностей с продажами.

Сейчас можно найти Galaxy S6 Edge по цене от 1 500 до 50 000 грн (за образцы в запакованной коробке).

iPhone 6 (и 6S)

iPhone 6 стал первым смартфоном Apple с большим экраном и новыми закругленными гранями, что сделало его чрезвычайно популярным и обсуждаемым. Именно этот смартфон задал новые стандарты для дизайна, и уже многие использовали его как образец.

Смартфон iPhone 6. Фото: Unsplash

Цена на новые модели iPhone 6 колеблется от 1 000 до 40 000 грн. Он также стал первым, в рекламных кампаниях которого подчеркивались роскошь и статус через золотую окраску корпуса.

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 отличался самобытным дизайном, который остается узнаваемым и по сей день. Кроме того, модель была оснащена защитой по стандарту IP68 и поддерживала функцию 3D-сканирования.

Смартфон Sony Xperia XZ1. Фото: ek.ua

Xperia XZ1 был одним из первых смартфонов с поддержкой HDR на IPS-дисплее. Цена на новую модель стартовала с 700 долларов, а теперь ее можно приобрести за около 2 000 грн.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Этот смартфон продемонстрировал, что огромный блок камер не обязательно должен мешать популярности. Xiaomi Mi 11 Ultra предлагает отличные характеристики и одни из лучших фото среди конкурентов.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra. Фото: Unsplash

Задний дисплей, который планировал стать отличительной чертой модели, был отвергнут из-за неопределенности пользователей относительно его полезности. Сейчас цена на новый Mi 11 Ultra варьируется от 15 000 до 18 000 грн.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro не просто повлиял на тренды дизайна, но и стал основным инициатором популярности градиентных корпусов, которые меняли цвет в зависимости от освещения.

Смартфон Huawei P30 Pro. Фото: ek.ua

Huawei P30 Pro был одним из первых смартфонов, который установил тренд на градиентные цвета. Этот смартфон продолжает влиять на индустрию, даже если сейчас тренд на такие цвета несколько угас. Сейчас на OLX смартфон можно найти от 3 000 до 7 000 грн.

Напомним, продажа смартфонов Nokia на рынке официально прекратилась. За все свое время компания выпустила немало телефонов, которые отличались своим уникальным дизайном.

Также мы писали, что за последние десять лет рынок смартфонов значительно изменился. Появились новые стандарты, которые сейчас определяют тренды, а некоторые телефоны стали настоящими вехами. В свое время они совершили революцию и повлияли на развитие технологий в современных устройствах.