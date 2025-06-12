Найгірші смартфони всіх часів — п'ять прикрих історій провалу

Смартфон HTC First. Фото: скриншот/YouTube

Смартфони змінили щоденне життя, відкривши миттєвий доступ до зв'язку та інформації. Та навіть у галузі, що стрімко розвивається, траплялися моделі, які увійшли в історію як технічні та комерційні фіаско.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Samsung Galaxy Note 7

Попри загальний успіх лінійки Galaxy, Galaxy Note 7 запам'ятався акумуляторними займаннями.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7. Фото: скриншот/YouTube

У 2016 році світ облетіли повідомлення про вибухи пристроїв, і хоч Samsung оперативно відкликав серію, репутаційні втрати стали фатальними: багатомільярдні збитки й назавжди зіпсований імідж моделі.

HTC First

HTC First з'явився у 2013 році як "Facebook-телефон".

Смартфон HTC First з застосунком Facebook. Фото: скриншот/YouTube

Компанія інтегрувала оболонку Facebook Home прямо в головний екран, але середні технічні характеристики та нав'язлива соцмережа відлякали покупців. Проєкт вийшов на ринок невчасно й швидко зник з полиць.

Amazon Fire Phone

Інтернет-гігант спробував підкорити мобільний світ зі смартфоном Amazon Fire Phone у 2014 році.

Смартфон Amazon Fire Phone. Фото: скриншот/YouTube

Пристрій коштував як флагмани, але пропонував закриту екосистему Fire OS з обмеженим Amazon Appstore. Привабливих функцій виявилося замало, щоб виправдати високу ціну, — модель протрималася у продажу менш ніж рік.

BlackBerry Storm

Розробники BlackBerry поспіхом відповіли на появу iPhone та представили BlackBerry Storm у 2008 році — перший сенсорний апарат бренду.

Смартфон BlackBerry Storm. Фото: скриншот/YouTube

Недоопрацьований екран із неточними дотиками й "сирий" софт зіпсували користувацький досвід. Компанія втратила шанс наздогнати конкурентів, а сам Storm став символом падіння BlackBerry.

Kyocera Echo

Експеримент Kyocera з подвійним дисплеєм Echo у 2011 році виявився передчасним.

Смартфон Kyocera Echo. Фото: скриншот/YouTube

Android тоді не підтримував два екрани, акумулятора катастрофічно не вистачало, а помітна смуга між дисплеями псувала зображення. Інноваційна концепція не встигла дозріти й залишилася лише курйозом на ринку.

Нагадаємо, виробники флагманських смартфонів щороку прагнуть вразити користувачів новими фішками, однак не всі ці інновації справді корисні. Часто вони більше служать для створення маркетингового ефекту, ніж для покращення повсякденного користування.

Також ми писали, що Galaxy S25 Edge вже з'явився на окремих ринках, але попит на нього поки не виправдовує очікувань. Історія Samsung знає чимало прикладів, коли амбітні моделі ставали провальними через сумнівні інженерні рішення або помилки в стратегії.