Худшие смартфоны всех времен — пять досадных историй провала

Смартфон HTC First. Фото: скриншот/YouTube

Смартфоны изменили повседневную жизнь, открыв мгновенный доступ к связи и информации. Но даже в стремительно развивающейся отрасли случались модели, которые вошли в историю как технические и коммерческие фиаско.

Об этом пишет SlashGear.

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Samsung Galaxy Note 7

Несмотря на общий успех линейки Galaxy, Galaxy Note 7 запомнился аккумуляторными возгораниями.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7. Фото: скриншот/YouTube

В 2016 году мир облетели сообщения о взрывах устройств, и хоть Samsung оперативно отозвал серию, репутационные потери стали фатальными: многомиллиардные убытки и навсегда испорченный имидж модели.

HTC First

HTC First появился в 2013 году как "Facebook-телефон".

Смартфон HTC First с приложением Facebook. Фото: скриншот/YouTube

Компания интегрировала оболочку Facebook Home прямо в главный экран, но средние технические характеристики и навязчивая соцсеть отпугнули покупателей. Проект вышел на рынок невовремя и быстро исчез с полок.

Amazon Fire Phone

Интернет-гигант попытался покорить мобильный мир со смартфоном Amazon Fire Phone в 2014 году.

Смартфон Amazon Fire Phone. Фото: скриншот/YouTube

Устройство стоило как флагманы, но предлагало закрытую экосистему Fire OS с ограниченным Amazon Appstore. Привлекательных функций оказалось мало, чтобы оправдать высокую цену, — модель продержалась в продаже менее года.

BlackBerry Storm

Разработчики BlackBerry поспешно ответили на появление iPhone и представили BlackBerry Storm в 2008 году — первый сенсорный аппарат бренда.

Смартфон BlackBerry Storm. Фото: скриншот/YouTube

Недоработанный экран с неточными прикосновениями и "сырой" софт испортили пользовательский опыт. Компания потеряла шанс догнать конкурентов, а сам Storm стал символом падения BlackBerry.

Kyocera Echo

Эксперимент Kyocera с двойным дисплеем Echo в 2011 году оказался преждевременным.

Смартфон Kyocera Echo. Фото: скриншот/YouTube

Android тогда не поддерживал два экрана, аккумулятора катастрофически не хватало, а заметная полоса между дисплеями портила изображение. Инновационная концепция не успела созреть и осталась лишь курьезом на рынке.

Напомним, производители флагманских смартфонов каждый год стремятся поразить пользователей новыми фишками, однако не все эти инновации действительно полезны. Часто они больше служат для создания маркетингового эффекта, чем для улучшения повседневного пользования.

Также мы писали, что Galaxy S25 Edge уже появился на отдельных рынках, но спрос на него пока не оправдывает ожиданий. История Samsung знает немало примеров, когда амбициозные модели становились провальными из-за сомнительных инженерных решений или ошибок в стратегии.