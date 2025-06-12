Худшие смартфоны всех времен — пять досадных историй провала

ТОП-5 самых провальных Android-смартфонов всех времен
Смартфоны изменили повседневную жизнь, открыв мгновенный доступ к связи и информации. Но даже в стремительно развивающейся отрасли случались модели, которые вошли в историю как технические и коммерческие фиаско.
Об этом пишет SlashGear.
Samsung Galaxy Note 7
Несмотря на общий успех линейки Galaxy, Galaxy Note 7 запомнился аккумуляторными возгораниями.
В 2016 году мир облетели сообщения о взрывах устройств, и хоть Samsung оперативно отозвал серию, репутационные потери стали фатальными: многомиллиардные убытки и навсегда испорченный имидж модели.
HTC First
HTC First появился в 2013 году как "Facebook-телефон".
Компания интегрировала оболочку Facebook Home прямо в главный экран, но средние технические характеристики и навязчивая соцсеть отпугнули покупателей. Проект вышел на рынок невовремя и быстро исчез с полок.
Amazon Fire Phone
Интернет-гигант попытался покорить мобильный мир со смартфоном Amazon Fire Phone в 2014 году.
Устройство стоило как флагманы, но предлагало закрытую экосистему Fire OS с ограниченным Amazon Appstore. Привлекательных функций оказалось мало, чтобы оправдать высокую цену, — модель продержалась в продаже менее года.
BlackBerry Storm
Разработчики BlackBerry поспешно ответили на появление iPhone и представили BlackBerry Storm в 2008 году — первый сенсорный аппарат бренда.
Недоработанный экран с неточными прикосновениями и "сырой" софт испортили пользовательский опыт. Компания потеряла шанс догнать конкурентов, а сам Storm стал символом падения BlackBerry.
Kyocera Echo
Эксперимент Kyocera с двойным дисплеем Echo в 2011 году оказался преждевременным.
Android тогда не поддерживал два экрана, аккумулятора катастрофически не хватало, а заметная полоса между дисплеями портила изображение. Инновационная концепция не успела созреть и осталась лишь курьезом на рынке.
Напомним, производители флагманских смартфонов каждый год стремятся поразить пользователей новыми фишками, однако не все эти инновации действительно полезны. Часто они больше служат для создания маркетингового эффекта, чем для улучшения повседневного пользования.
Также мы писали, что Galaxy S25 Edge уже появился на отдельных рынках, но спрос на него пока не оправдывает ожиданий. История Samsung знает немало примеров, когда амбициозные модели становились провальными из-за сомнительных инженерных решений или ошибок в стратегии.
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