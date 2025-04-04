Ці 10 додатків найшвидше розряджають ваш смартфон — як це виправити

Мобільні застосунки на екрані смартфона. Фото: Pixabay

Надмірне споживання енергії додатками — одна з найбільших проблем для власників смартфонів. Значна кількість застосунків може розряджати акумулятор навіть у фоновому режимі, коли пристрій не використовується активно. Найактивніше витрачають заряд соціальні мережі, месенджери та додатки для знайомств. Вони постійно оновлюють дані, отримують повідомлення та синхронізують інформацію, що призводить до суттєвого споживання енергії.

Про 10 найбільш енергомістких застосунків розповідає Nyheder24.

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На першому місці — Fitbit, призначений для відстеження щоденної активності. Далі йдуть:

Uber;

Skype;

Facebook;

Airbnb;

Instagram;

Tinder;

Bumble;

Snapchat;

WhatsApp.

Усі ці програми можуть споживати чимало енергії навіть у режимі очікування, постійно використовуючи GPS, надсилаючи сповіщення або оновлюючи стрічку. Такі дії часто непомітні для користувачів, проте саме вони "з'їдають" заряд смартфона найбільше.

Застосунки, як-от Facebook, Snapchat чи WhatsApp, споживають ресурси не лише при безпосередньому використанні. Навіть коли ви не переглядаєте повідомлення чи не гортаєте стрічку, програми синхронізуються з сервером, завантажують оновлення та повідомлення. Це вимагає постійного обміну даними, що призводить до швидкого виснаження акумулятора.

Помітний внесок у витрату енергії роблять і застосунки для знайомств, такі як Tinder та Bumble. Вони регулярно оновлюють геолокацію та надсилають сповіщення, тому навіть без активного використання можуть помітно скорочувати час автономної роботи телефону.

Щоб продовжити "життя" акумулятора, рекомендується стежити за налаштуваннями фонового режиму для таких застосунків, обмежувати їхні дозволи або вимикати оповіщення, коли вони не потрібні.

Нагадаємо, активні користувачі смартфонів постійно мають потребу в розетці. Існують деякі хитрощі в налаштуваннях, які допоможуть пристрою тримати заряд на кілька годин довше.

Також ми писали, що ціни на зарядні пристрої доволі суттєво відрізняються, іноді навіть у десятки разів. Через це важко зрозуміти, чи варто переплачувати за дорожчу зарядку, чи краще заощадити гроші.