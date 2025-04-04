Эти 10 приложений быстрее всего разряжают ваш смартфон — как это исправить

Мобильные приложения на экране смартфона. Фото: Pixabay

Чрезмерное потребление энергии приложениями — одна из самых больших проблем для владельцев смартфонов. Значительное количество приложений может разряжать аккумулятор даже в фоновом режиме, когда устройство не используется активно. Активнее всего расходуют заряд социальные сети, мессенджеры и приложения для знакомств. Они постоянно обновляют данные, получают сообщения и синхронизируют информацию, что приводит к существенному потреблению энергии.

О 10 наиболее энергоемких приложениях рассказывает Nyheder24.

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На первом месте — Fitbit, предназначенное для отслеживания ежедневной активности. Далее следуют:

Uber;

Skype;

Facebook;

Airbnb;

Instagram;

Tinder;

Bumble;

Snapchat;

WhatsApp.

Все эти программы могут потреблять немало энергии даже в режиме ожидания, постоянно используя GPS, отправляя уведомления или обновляя ленту. Такие действия часто незаметны для пользователей, однако именно они "съедают" заряд смартфона больше всего.

Приложения, например Facebook, Snapchat или WhatsApp, потребляют ресурсы не только при непосредственном использовании. Даже когда вы не просматриваете сообщения или не листаете ленту, программы синхронизируются с сервером, загружают обновления и сообщения. Это требует постоянного обмена данными, что приводит к быстрому истощению аккумулятора.

Заметный вклад в расход энергии вносят и приложения для знакомств, такие как Tinder и Bumble. Они регулярно обновляют геолокацию и присылают уведомления, поэтому даже без активного использования могут заметно сокращать время автономной работы телефона.

Чтобы продлить "жизнь" аккумулятора, рекомендуется следить за настройками фонового режима для таких приложений, ограничивать их разрешения или выключать оповещения, когда они не нужны.

Напомним, активные пользователи смартфонов постоянно нуждаются в розетке. Существуют некоторые хитрости в настройках, которые помогут устройству держать заряд на несколько часов дольше.

Также мы писали, что цены на зарядные устройства довольно существенно отличаются, иногда даже в десятки раз. Поэтому трудно понять, стоит ли переплачивать за более дорогую зарядку, или лучше сэкономить деньги.