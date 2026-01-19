Threads обійшов X за щоденною аудиторією на смартфонах — дані дослідження

Логотип застосунку Threads на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Threads від Meta почав збирати більше щоденних користувачів на смартфонах, ніж X Ілона Маска. Водночас у вебсегменті X зберігає суттєву перевагу, а Threads на сайтах поки що лишається нішевим.

Про це пише TechCrunch.

Скільки користувачів щоденно віддають перевагу Threads

За даними Similarweb, станом на 7 січня 2026 року Threads мав 141,5 млн щоденних активних користувачів на iOS та Android. У X за той самий період на мобільних пристроях нарахували 125 млн щоденних активних користувачів.

Частка користувачів Threads та X на iOS та Android. Фото: Similarweb

Аналітики пов'язують зміну балансу не зі "сплеском" через недавні скандали навколо X, а з довшим трендом, що тягнеться місяцями. Останнім часом платформа X опинилася в центрі критики через використання вбудованого ШІ Grok для створення зображень оголених жінок без згоди, інколи — неповнолітніх.

Паралельно Threads підживлює мобільне зростання завдяки промо всередині більших продуктів Meta — Facebook та Instagram, де сервіс регулярно показують чинним користувачам. Серед інших факторів називають фокус на авторах контенту та швидке додавання нових можливостей.

Водночас у вебверсії картина протилежна: Threads майже не має помітної присутності, тоді як X утримує відносно стабільну аудиторію на рівні близько 150 млн щоденних вебвізитів.

Частка користувачів вебверсій Threads та X. Фото: Similarweb

Станом на 13 січня X мав 145,4 млн щоденних вебвізитів, тоді як Threads — 8,5 млн на двох доменах Threads.com і Threads.net разом.

