Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Threads вперше випередив X за щоденними користувачами

Threads вперше випередив X за щоденними користувачами

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 16:32
Threads обійшов X за щоденною аудиторією на смартфонах — дані дослідження
Логотип застосунку Threads на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Threads від Meta почав збирати більше щоденних користувачів на смартфонах, ніж X Ілона Маска. Водночас у вебсегменті X зберігає суттєву перевагу, а Threads на сайтах поки що лишається нішевим.

Про це пише TechCrunch.

Реклама
Читайте також:

Скільки користувачів щоденно віддають перевагу Threads

За даними Similarweb, станом на 7 січня 2026 року Threads мав 141,5 млн щоденних активних користувачів на iOS та Android. У X за той самий період на мобільних пристроях нарахували 125 млн щоденних активних користувачів.

Доля пользователей Threads и X на iOS и Android
Частка користувачів Threads та X на iOS та Android. Фото: Similarweb

Аналітики пов'язують зміну балансу не зі "сплеском" через недавні скандали навколо X, а з довшим трендом, що тягнеться місяцями. Останнім часом платформа X опинилася в центрі критики через використання вбудованого ШІ Grok для створення зображень оголених жінок без згоди, інколи — неповнолітніх.

Паралельно Threads підживлює мобільне зростання завдяки промо всередині більших продуктів Meta — Facebook та Instagram, де сервіс регулярно показують чинним користувачам. Серед інших факторів називають фокус на авторах контенту та швидке додавання нових можливостей.

Водночас у вебверсії картина протилежна: Threads майже не має помітної присутності, тоді як X утримує відносно стабільну аудиторію на рівні близько 150 млн щоденних вебвізитів.

Доля пользователей веб-версий Threads и X
Частка користувачів вебверсій Threads та X. Фото: Similarweb

Станом на 13 січня X мав 145,4 млн щоденних вебвізитів, тоді як Threads — 8,5 млн на двох доменах Threads.com і Threads.net разом.

Нагадаємо, штучний інтелект Grok Ілона Маска, який подають як "найкраще джерело правди", почав дивно поводитися — у випадкових відповідях з'являються згадки про так званий "білогеноцид". Запити з проханням перевірити факти часто несподівано зводяться до наративів про напади на фермерів у Південній Африці та радикальні теорії змови.

Також ми писали, що Ілон Маск оголосив про запуск XChat — нового сервісу для спілкування, який має повністю замінити Direct Messages у соцмережі X. Функцію вже тестують окремі користувачі з платною підпискою, після чого її планують поступово відкрити для ширшої аудиторії.

Twitter Meta статистика Соціальна Мережа Threads X
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації