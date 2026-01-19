Threads обошел X по ежедневной аудитории на смартфонах — данные исследования

Логотип приложения Threads на экране смартфона. Фото: Unsplash

Threads от Meta начал собирать больше ежедневных пользователей на смартфонах, чем X Илона Маска. В то же время в веб-сегменте X сохраняет существенное преимущество, а Threads на сайтах пока остается нишевым.

Об этом пишет TechCrunch.

Реклама

Читайте также:

Сколько пользователей ежедневно отдают предпочтение Threads

По данным Similarweb, по состоянию на 7 января 2026 года Threads имел 141,5 млн ежедневных активных пользователей на iOS и Android. В X за тот же период на мобильных устройствах насчитали 125 млн ежедневных активных пользователей.

Доля пользователей Threads и X на iOS и Android. Фото: Similarweb

Аналитики связывают изменение баланса не со "всплеском" из-за недавних скандалов вокруг X, а с более длинным трендом, тянущимся месяцами. В последнее время платформа X оказалась в центре критики из-за использования встроенного ИИ Grok для создания изображений обнаженных женщин без согласия, иногда — несовершеннолетних.

Параллельно Threads подпитывает мобильный рост благодаря промо внутри больших продуктов Meta — Facebook и Instagram, где сервис регулярно показывают действующим пользователям. Среди других факторов называют фокус на авторах контента и быстрое добавление новых возможностей.

В то же время в веб-версии картина противоположная: Threads почти не имеет заметного присутствия, тогда как X удерживает относительно стабильную аудиторию на уровне около 150 млн ежедневных веб-визитов.

Доля пользователей веб-версий Threads и X. Фото: Similarweb

По состоянию на 13 января X имел 145,4 млн ежедневных веб-визитов, тогда как Threads — 8,5 млн на двух доменах Threads.com и Threads.net вместе взятых.

Напомним, искусственный интеллект Grok Илона Маска, который подают как "лучший источник правды", начал странно себя вести — в случайных ответах появляются упоминания о так называемом "белогеноциде". Запросы с просьбой проверить факты часто неожиданно сводятся к нарративам о нападениях на фермеров в Южной Африке и радикальных теориях заговора.

Также мы писали, что Илон Маск объявил о запуске XChat — нового сервиса для общения, который должен полностью заменить Direct Messages в соцсети X. Функцию уже тестируют отдельные пользователи с платной подпиской, после чего ее планируют постепенно открыть для более широкой аудитории.