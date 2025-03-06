Samsung випустила важливий патч безпеки для серії Galaxy S24 — кому потрібно оновитися

Смартфон Samsung Galaxy S24 на столі. Фото: Unsplash

Сьогодні, 6 березня, від Samsung очікувалася бета-версія One UI 7.0 для Galaxy Z Flip 6 та Galaxy Z Fold 6. Однак замість цього компанія випустила оновлення безпеки для пристроїв серії Galaxy S24.

Про це пише SamMobile.

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Що виправляє оновлення безпеки для Samsung Galaxy S24

Нове оновлення безпеки для пристроїв Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra стало доступним у Південній Кореї, а протягом наступних днів версія пошириться й в інші країни. Оновлення постачається з версією прошивки S92xNKSS5AYB1, а завантажити доведеться близько 280 МБ. Воно містить патч безпеки від березня 2025 року, який виправляє численні недоліки безпеки.

Ймовірно, це оновлення може стати останнім перед тим, як з'явиться стабільна версія One UI 7.0 для серії Galaxy S24.

Щоб перевірити наявність оновлення, потрібно:

перейти в "Налаштування";

натиснути "Оновлення програмного забезпечення";

завантажити та встановити оновлення на свій телефон.

Також можна завантажити нову прошивку зі спеціалізованих сайтів та прошити телефон вручну як альтернативний варіант.

Для телефонів Galaxy S24 вже вийшло чотири бета-версії One UI 7.0, очікується, що програма бета-тестування завершиться вже у квітні, а стабільне оновлення надійде до кінця того ж місяця.

Нагадаємо, на MWC 2025 у Барселоні Samsung Display представила дивний концепт трискладаного смартфона, який отримав назву Asymmetric Flip. Конструкцією пристрій нагадує Galaxy Z Flip, але з двома лініями згину замість однієї.

Також ми писали, що на початку 2025 року Samsung коротко анонсувала Galaxy S25 Edge в рамках події Galaxy Unpacked. Очікується, що це буде найтонший смартфон у лінійці Galaxy, офіційний анонс якого відбудеться у квітні.