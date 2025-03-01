Як автоматично вмикати геолокацію в Google Maps на Samsung — інструкція

Google Maps на екрані смартфона. Фото: Pexels

За замовчуванням при кожному запуску Google Maps на смартфонах Samsung програма запитує увімкнення геолокації, що може створювати незручності. Проте цей процес можна автоматизувати за допомогою вбудованої функції "Режими та Рутини".

Про те, як це зробити, розповідає MakeUseOf.

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Функція "Режими та Рутини" вже встановлена на пристроях Galaxy та дозволяє автоматично змінювати налаштування пристрою залежно від певних умов або подій. Режими — це попередньо задані конфігурації для звичних дій (наприклад, сон чи водіння), а Рутини надають можливість більш детального налаштування пристрою відповідно до ваших індивідуальних потреб.

Як налаштувати рутину для автоматичного ввімкнення геолокації в Google Maps

Для цього потрібно виконати такі кроки:

Відкрийте "Налаштування" — "Режими та Рутини" та перейдіть на вкладку "Рутини" внизу екрана.

Натисніть на значок "+", що відкриє сторінку створення нової рутини.

Виберіть тригер. На наступній сторінці прокрутіть до розділу "Подія" та оберіть пункт "Відкриття додатка". Зі списку додатків знайдіть Google Maps і натисніть "Готово". За бажанням можна додати інші додатки, які використовують дані про місцеперебування, наприклад, сервіси доставки або замовлення поїздок.

Повернувшись до сторінки налаштування, натисніть "Додати дію" та перейдіть до меню "Локація". Оберіть опцію "Увімкнути" (активуйте радіокнопку поруч з "Увімкнути") та підтвердьте вибір, натиснувши "Готово".

На наступному кроці задайте назву, піктограму та її колір для нової рутини, після чого натисніть "Готово" для завершення налаштування.

Після збереження рутини вона стане активною, і при відкритті Google Maps геолокація автоматично вмикатиметься.

Рекомендується експериментувати з функцією "Режими та Рутини", адже вона є одним із найкорисніших інструментів для оптимізації роботи вашого пристрою, роблячи його ще розумнішим та інтуїтивнішим.

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