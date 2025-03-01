Как автоматически включать геолокацию в Google Maps на Samsung — инструкция

Google Maps на Samsung — как исключить запросы на включение GPS
По умолчанию при каждом запуске Google Maps на смартфонах Samsung программа запрашивает включение геолокации, что может создавать неудобства. Однако этот процесс можно автоматизировать с помощью встроенной функции "Режимы и Рутины".
О том, как это сделать, рассказывает MakeUseOf.
Функция "Режимы и Рутины" уже установлена на устройствах Galaxy и позволяет автоматически изменять настройки устройства в зависимости от определенных условий или событий. Режимы — это предварительно заданные конфигурации для привычных действий (например, сон или вождение), а Рутины предоставляют возможность более детальной настройки устройства в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
Как настроить рутину для автоматического включения геолокации в Google Maps
Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Откройте "Настройки" — "Режимы и Рутины" и перейдите на вкладку "Рутины" внизу экрана.
- Нажмите на значок "+", что откроет страницу создания новой рутины.
- Выберите триггер. На следующей странице прокрутите в раздел "Событие" и выберите пункт "Открытие приложения". Из списка приложений найдите Google Maps и нажмите "Готово". По желанию можно добавить другие приложения, которые используют данные о местонахождении, например, сервисы доставки или заказ поездок.
- Вернувшись на страницу настройки, нажмите "Добавить действие" и перейдите в меню "Локация". Выберите опцию "Включить" (активируйте радиокнопку рядом с "Включить") и подтвердите выбор, нажав "Готово".
- На следующем шаге задайте название, пиктограмму и ее цвет для новой рутины, после чего нажмите "Готово" для завершения настройки.
После сохранения рутины она станет активной, и при открытии Google Maps геолокация автоматически будет включаться.
Рекомендуется экспериментировать с функцией "Режимы и Рутины", ведь она является одним из самых полезных инструментов для оптимизации работы вашего устройства, делая его еще умнее и интуитивнее.
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