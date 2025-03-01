Как автоматически включать геолокацию в Google Maps на Samsung — инструкция

Google Maps на экране смартфона. Фото: Pexels

По умолчанию при каждом запуске Google Maps на смартфонах Samsung программа запрашивает включение геолокации, что может создавать неудобства. Однако этот процесс можно автоматизировать с помощью встроенной функции "Режимы и Рутины".

О том, как это сделать, рассказывает MakeUseOf.

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Функция "Режимы и Рутины" уже установлена на устройствах Galaxy и позволяет автоматически изменять настройки устройства в зависимости от определенных условий или событий. Режимы — это предварительно заданные конфигурации для привычных действий (например, сон или вождение), а Рутины предоставляют возможность более детальной настройки устройства в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Как настроить рутину для автоматического включения геолокации в Google Maps

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Откройте "Настройки" — "Режимы и Рутины" и перейдите на вкладку "Рутины" внизу экрана.

Нажмите на значок "+", что откроет страницу создания новой рутины.

Выберите триггер. На следующей странице прокрутите в раздел "Событие" и выберите пункт "Открытие приложения". Из списка приложений найдите Google Maps и нажмите "Готово". По желанию можно добавить другие приложения, которые используют данные о местонахождении, например, сервисы доставки или заказ поездок.

Вернувшись на страницу настройки, нажмите "Добавить действие" и перейдите в меню "Локация". Выберите опцию "Включить" (активируйте радиокнопку рядом с "Включить") и подтвердите выбор, нажав "Готово".

На следующем шаге задайте название, пиктограмму и ее цвет для новой рутины, после чего нажмите "Готово" для завершения настройки.

После сохранения рутины она станет активной, и при открытии Google Maps геолокация автоматически будет включаться.

Рекомендуется экспериментировать с функцией "Режимы и Рутины", ведь она является одним из самых полезных инструментов для оптимизации работы вашего устройства, делая его еще умнее и интуитивнее.

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