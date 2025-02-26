Як використовувати Google Maps як професіонал — 9 секретних фішок

Google Maps на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Сучасні онлайн-карти стали невіддільною частиною життя мільйонів користувачів у всьому світі. Планування маршрутів, пошук потрібних закладів чи перевірка рівня завантаженості доріг — усе це тепер доступно в кілька кліків. Існують корисні поради, які допоможуть опанувати Google Maps на більш просунутому рівні.

Про них розповів техноблогер Адурш Четан у своєму профілі на X.

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Як використовувати Google Maps офлайн

Google Maps офлайн — ідеальний варіант, коли ви вирушаєте в місцевість із непевним покриттям мобільного зв'язку. Достатньо заздалегідь завантажити карту потрібного регіону, і ви зможете переглядати місцевість, прокладати маршрути та шукати адреси навіть без інтернету.

Замовлення таксі

Google Maps дозволяє порівнювати різні види транспорту. Ви можете побачити вартість і час у дорозі для таксі чи райдшерінгу та обрати найзручніший варіант, щоб швидко й комфортно дістатися до місця призначення.

Що всередині

Окрім координат і відгуків, Google Maps може надавати інформацію про внутрішнє наповнення закладу, зокрема асортимент товарів чи розміщення відділів у великих супермаркетах. Це допомагає краще планувати свій час і уникати зайвих кіл по незнайомому місцю.

Вимірювання відстані чи площі

Клацніть правою кнопкою на будь-якій мапі, щоб побачити опції:

"Measure distance" — для вимірювання відстані між двома точками;

обчисліть площу, з'єднавши чотири або більше точок.

Ця функція стане в пригоді, коли потрібно зрозуміти, наскільки далека одна точка від іншої, або визначити приблизні масштаби певної території. Усе, що потрібно, — позначити потрібні точки на карті.

Дізнайтеся більше про компанії

Натисніть на синю іконку з портфелем, щоб отримати детальну інформацію про:

параметри доступності;

протоколи безпеки та здоров'я;

прийнятні способи оплати;

рівні підтримки клієнтів.

Завдяки цій опції ви можете швидко дізнатися, чи доступний заклад для людей з обмеженими можливостями, які є методи оплати, а також чи дотримуються там певних заходів безпеки або гігієни.

Доступні місця

Для людей з обмеженими можливостями пошук доступних локацій є пріоритетом. Увімкніть "Доступні місця", перейшовши до "Налаштування" — "Доступність" — "Доступні місця".

Ця функція дозволяє відфільтрувати місця, оснащені відповідними зручностями, наприклад, пандусами чи ліфтами. Це особливо корисно для осіб із порушеннями мобільності та батьків із дитячими візочками.

Оновлення трафіку в реальному часі

Карти надають живі оновлення заторів та дають змогу перевірити майбутні умови руху для продуманого планування.

Завдяки актуальним даним про завантаженість доріг можна краще розрахувати час поїздки. Користувачі отримують інформацію про затримки, аварії та навіть можливі альтернативні маршрути.

Вуличний огляд із Peg Man

Можна прогулятися районом віртуально. Просто перетягніть Peg Man (жовтий чоловічок) на мапу та досліджуйте місцевість з перспективи пішохода.

Функція Street View дає змогу "пройтися" вулицями, не виходячи з дому. Це корисно, щоб зорієнтуватися в новому районі чи знайти потрібну будівлю за ключовими орієнтирами.

Lens на Картах

Завдяки штучному інтелекту та доповненій реальності Lens у Картах миттєво надає інформацію про ваше оточення.

За допомогою смартфона та доповненої реальності Lens дозволяє наводити камеру на об'єкти довкола, щоб побачити їхній опис, назву й навіть рецензії інших користувачів. Це може стати в пригоді, коли ви прагнете швидко розібратися, куди потрапили, і що знаходиться поруч.

Нагадаємо, Google Maps перейменувала Мексиканську затоку на Американську. Проте для мешканців Мексики залишили оригінальну назву, а в інших країнах відображатимуться обидва варіанти.

Також ми писали, що Google готує масштабне оновлення безпеки для 1,8 млрд користувачів Gmail, змінивши спосіб авторизації. Згідно з цим планом, поточну систему підтвердження особи через SMS поступово скасують. Замість неї впровадять технологію з використанням QR-кодів протягом найближчих кількох місяців.