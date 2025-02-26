Как использовать Google Maps как профессионал — 9 секретных фишек

Google Maps на экране смартфона. Фото: Unsplash

Современные онлайн-карты стали неотъемлемой частью жизни миллионов пользователей во всем мире. Планирование маршрутов, поиск нужных заведений или проверка уровня загруженности дорог — все это теперь доступно в несколько кликов. Существуют полезные советы, которые помогут освоить Google Maps на более продвинутом уровне.

О них рассказал техноблогер Адурш Четан в своем профиле на X.

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Как использовать Google Maps офлайн

Google Maps офлайн — идеальный вариант, когда вы отправляетесь в местность с неуверенным покрытием мобильной связи. Достаточно заранее загрузить карту нужного региона, и вы сможете просматривать местность, прокладывать маршруты и искать адреса даже без интернета.

Заказ такси

Google Maps позволяет сравнивать разные виды транспорта. Вы можете увидеть стоимость и время в пути для такси или райдшеринга и выбрать самый удобный вариант, чтобы быстро и комфортно добраться до места назначения.

Что внутри

Кроме координат и отзывов, Google Maps может предоставлять информацию о внутреннем наполнении заведения, в частности ассортимент товаров или размещение отделов в крупных супермаркетах. Это помогает лучше планировать свое время и избегать лишних кругов по незнакомому месту.

Измерение расстояния или площади

Щелкните правой кнопкой на любой карте, чтобы увидеть опции:

"Measure distance" — для измерения расстояния между двумя точками;

вычислите площадь, соединив четыре или более точек.

Эта функция пригодится, когда нужно понять, насколько далека одна точка от другой, или определить приблизительные масштабы определенной территории. Все, что нужно, — обозначить нужные точки на карте.

Узнайте больше о компаниях

Нажмите на синюю иконку с портфелем, чтобы получить подробную информацию о:

параметрах доступности;

протоколах безопасности и здоровья;

приемлемых способах оплаты;

уровнях поддержки клиентов.

Благодаря этой опции вы можете быстро узнать, доступно ли заведение для людей с ограниченными возможностями, какие есть методы оплаты, а также соблюдаются ли там определенные меры безопасности или гигиены.

Доступные места

Для людей с ограниченными возможностями поиск доступных локаций является приоритетом. Включите "Доступные места", перейдя в "Настройки" — "Доступность" — "Доступные места".

Эта функция позволяет отфильтровать места, оснащенные соответствующими удобствами, например, пандусами или лифтами. Это особенно полезно для лиц с нарушениями мобильности и родителей с детскими колясками.

Обновление трафика в реальном времени

Карты предоставляют живые обновления пробок и позволяют проверить будущие условия движения для продуманного планирования.

Благодаря актуальным данным о загруженности дорог можно лучше рассчитать время поездки. Пользователи получают информацию о задержках, авариях и даже возможных альтернативных маршрутах.

Уличный обзор с Peg Man

Можно прогуляться по району виртуально. Просто перетащите Peg Man (желтый человечек) на карту и исследуйте местность с перспективы пешехода.

Функция Street View позволяет "пройтись" по улицам, не выходя из дома. Это полезно, чтобы сориентироваться в новом районе или найти нужное здание по ключевым ориентирам.

Lens на Картах

Благодаря искусственному интеллекту и дополненной реальности Lens в Картах мгновенно предоставляет информацию о вашем окружении.

С помощью смартфона и дополненной реальности Lens позволяет наводить камеру на объекты вокруг, чтобы увидеть их описание, название и даже рецензии других пользователей. Это может пригодиться, когда вы хотите быстро разобраться, куда попали, и что находится рядом.

Напомним, Google Maps переименовала Мексиканский залив в Американский. Однако для жителей Мексики оставили оригинальное название, а в других странах будут отображаться оба варианта.

Также мы писали, что Google готовит масштабное обновление безопасности для 1,8 млрд пользователей Gmail, изменив способ авторизации. Согласно этому плану, текущую систему подтверждения личности через SMS постепенно отменят. Вместо нее внедрят технологию с использованием QR-кодов в течение ближайших нескольких месяцев.