Samsung выпустила важный патч безопасности для серии Galaxy S24 — кому нужно обновиться

Смартфон Samsung Galaxy S24 на столе. Фото: Unsplash

Сегодня, 6 марта, от Samsung ожидалась бета-версия One UI 7.0 для Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Однако вместо этого компания выпустила обновление безопасности для устройств серии Galaxy S24.

Об этом пишет SamMobile.

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Что исправляет обновление безопасности для Samsung Galaxy S24

Новое обновление безопасности для устройств Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra стало доступным в Южной Корее, а в течение следующих дней версия распространится и в другие страны. Обновление поставляется с версией прошивки S92xNKSS5AYB1, а загрузить придется около 280 МБ. Оно содержит патч безопасности от марта 2025 года, который исправляет многочисленные недостатки безопасности.

Вероятно, это обновление может стать последним перед тем, как появится стабильная версия One UI 7.0 для серии Galaxy S24.

Чтобы проверить наличие обновления, нужно:

перейти в "Настройки";

нажать "Обновление программного обеспечения";

скачать и установить обновление на свой телефон.

Также можно скачать новую прошивку со специализированных сайтов и прошить телефон вручную как альтернативный вариант.

Для телефонов Galaxy S24 уже вышло четыре бета-версии One UI 7.0, ожидается, что программа бета-тестирования завершится уже в апреле, а стабильное обновление поступит до конца того же месяца.

Напомним, на MWC 2025 в Барселоне Samsung Display представила странный концепт трехскладного смартфона, который получил название Asymmetric Flip. Конструкцией устройство напоминает Galaxy Z Flip, но с двумя линиями сгиба вместо одной.

Также мы писали, что в начале 2025 года Samsung кратко анонсировала Galaxy S25 Edge в рамках события Galaxy Unpacked. Ожидается, что это будет самый тонкий смартфон в линейке Galaxy, официальный анонс которого состоится в апреле.