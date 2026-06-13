Боти вперше згенерували більше трафіку в інтернеті, ніж люди: статистика Cloudflare

Підключені кабелі інтернету. Фото: Unsplash

Автоматизовані боти та ШІ-агенти вперше згенерували більше інтернет-трафіку, ніж реальні користувачі. За статистикою Cloudflare, на автоматичні системи вже припадає 57,7% усіх HTTP-запитів у мережі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Cloudflare.

ШІ-агенти випередили прогнози

Баланс активності в інтернеті змістився на користь автоматизованих систем раніше, ніж очікували аналітики. Частка ботів у HTTP-запитах становить 57,7%, тоді як на людей припадає 42,3%.

Статистика Cloudflare із співвідношенням ботів до людей в Інтернеті. Фото: скриншот/Cloudflare

Раніше експерти та генеральний директор Cloudflare Метью Принс прогнозували, що цей поріг буде пройдено не раніше 2027 року. Прискорення пов'язують із розвитком агентного штучного інтелекту.

Такі системи вже не обмежуються роллю простих чатботів. Вони дедалі частіше діють як цифрові помічники, які самостійно шукають, аналізують і обробляють інформацію.

Читайте також:

Одна з причин стрімкого зростання — масштаб пошуку. Якщо звичайний користувач під час вибору товару або авіаквитка відкриває приблизно п'ять сайтів, то ШІ-асистент може за короткий час перевірити тисячі сторінок.

Такі агенти порівнюють ціни, читають технічні характеристики товарів, замовляють їжу та аналізують бази даних замість користувача. Через це вони створюють значно більше швидких технічних запитів.

Ще один фактор — постійний збір даних. Великі компанії використовують пошукових роботів для сканування нових текстів і зображень, які потім можуть застосовуватися для навчання майбутніх ШІ-моделей.

Статистика Cloudflare відображає саме кількість HTTP-запитів до HTML-сторінок, а не реальний час, який користувачі проводять в інтернеті.

Якщо рахувати години перегляду довгих відео, використання мобільних застосунків або гортання стрічок у соцмережах, люди й надалі залишаються головними споживачами контенту.

Однак людська активність створює менше моментних запитів на завантаження, ніж робота автоматизованого програмного забезпечення.

Де ботів найбільше

Аналітики також зафіксували географічну концентрацію автоматичного трафіку. Найвищі показники мають Гібралтар, Сінгапур та Іран.

У Гібралтарі частка ботів становить 92,1%, у Сінгапурі — 76,4%, в Ірані — також 76,4%.

У випадку Гібралтару та Сінгапуру такі показники пояснюють великою кількістю хостингової інфраструктури, дата-центрів і серверів SaaS-інструментів.

В Ірані причина інша. Високу частку автоматичного трафіку пов’язують із масовим використанням складних VPN-сервісів і спеціальних скриптів для обходу державних блокувань.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google представила Gemini 3.5 Live Translate — нейромережеву модель для майже миттєвого перекладу мовлення. Нова функція вже доступна в застосунку Google Translate на iOS та Android і має зробити живе спілкування різними мовами зручнішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple показала оновлену версію голосового асистента Siri AI, яка працює на базі нової архітектури Apple Intelligence. В її основі лежать моделі Apple Foundation, розроблені у співпраці з Google із використанням технологій, пов'язаних із Gemini.