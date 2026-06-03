Користувачі шукають заміну Google через ШІ-відповіді: куди переходять

Смартфон в руках та пошуковий сервіс Google на екрані ноутбука. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Google активно змінює звичний формат пошуку, додаючи готові відповіді на основі штучного інтелекту, інтерактивні блоки та ШІ-режим. На цьому тлі зріс інтерес до DuckDuckGo та інших альтернатив, де користувачі можуть зберегти класичний формат пошуку.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PC Forum.

Чому користувачі шукають заміну Google

Google представила одне з найбільших оновлень своєї пошукової системи за останні 25 років. Замість звичного акценту на списку посилань компанія дедалі активніше просуває ШІ-відповіді, узагальнення та функції, які можуть виконувати частину завдань через ШІ-агентів.

Через це частина користувачів почала шукати альтернативні сервіси. Їх цікавить пошук, у якому головну роль і далі відіграють класичні посилання, а не автоматично згенеровані відповіді.

На тлі новин про оновлення Google пошуковик DuckDuckGo зафіксував помітне зростання кількості встановлень. Середній тижневий приріст становив близько 18%, а в пікові дні доходив приблизно до 30%.

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На iOS динаміка була ще вищою. В один із днів кількість встановлень DuckDuckGo підскочила на 69%.

Окремий попит з'явився на версію DuckDuckGo без ШІ-функцій. У тиждень з 20 до 25 травня, коли Google розповіла про плани оновлення пошуку, інтерес до такого варіанту зріс на 28%.

Пошуковик DuckDuckGo без ШІ-функцій. Фото: скриншот

Чим DuckDuckGo відрізняється від Google

DuckDuckGo також розвиває власні інструменти на базі штучного інтелекту. Зокрема, компанія має сервіс Duck.ai, який надає доступ до моделей Anthropic, OpenAI та Mistral AI.

Ключова різниця полягає в тому, що ШІ-функції в DuckDuckGo залишаються опціональними. Користувач може сам вимкнути нейромережеві відповіді, генерацію зображень та інші ШІ-можливості.

DuckDuckGo також робить акцент на конфіденційності. Компанія заявляє, що не зберігає історію пошукових запитів, видаляє ШІ-чати протягом 30 днів і не використовує дані користувачів для навчання моделей.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні запрацював чатбот Lapathoniia, створений на основі українських великих мовних моделей. Інфраструктура сервісу розміщена в українських датацентрах, а сам проєкт позиціюють як локальну альтернативу популярним ШІ-асистентам.

Також Новини.LIVE розповідали, що ChatGPT може давати помітно корисніші відповіді, якщо користувач одразу задає бажаний стиль і формат роботи. Для цього достатньо додати перед основним запитом коротку команду-підказку, яка пояснює штучному інтелекту, як саме відповідати.