В Україні запустили перший чатбот Lapathoniia на базі українських LLM

В Україні запрацював чатбот Lapathoniia, створений на основі українських великих мовних моделей. Інфраструктура сервісу розміщена в українських датацентрах, а сам проєкт позиціонують як локальну альтернативу популярним ШІ-асистентам.

Що відомо про український чатбот Lapathoniia

Lapathoniia Chat працює на базі хмарної інфраструктури De Novo. Це означає, що дані користувачів фізично зберігаються в Україні та не передаються на іноземні сервери.

Проєкт створили як демонстраційний сервіс, який має показати можливості українських LLM у звичному форматі чату. Користувачі можуть взаємодіяти з моделлю напряму, перевіряючи її роботу не лише за технічними показниками, а й у практичних завданнях.

Чатбот уже дає змогу працювати з файлами, використовувати вебпошук, застосовувати "пам'ять" моделі та виконувати складні аналітичні задачі. Сервіс також підтримує до 32 000 токенів на один запит, включно з вхідним контекстом і відповіддю.

Для розробників передбачено OpenAI-сумісний API. Це дозволяє змінити base_url і використовувати звичний OpenAI SDK для інтеграції українських моделей у власні продукти.

Чим вирізняється українська розробка

Серед ключових особливостей Lapathoniia — оптимізація для української мови, контекстів і продуктів. Платформа також підтримує потокову генерацію відповідей, що важливо для інтерактивних застосунків.

Окремо передбачено інструменти керування доступом. Йдеться про API-ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій.

В актуальному релізі користувачам доступні дві українські мовні моделі — MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує розширювати перелік доступних моделей.

Проєкт реалізують за підтримки кафедри систем штучного інтелекту Національного університету "Львівська політехніка". У виші вважають, що розвиток українських ШІ-технологій важливий для формування власної технологічної екосистеми та створення рішень, орієнтованих на український контекст і потреби.

Коли можна буде отримати доступ

Наразі Lapathoniia працює в режимі закритого бета-тестування. Команда збирає відгуки щодо швидкості відповідей, якості роботи з контекстом і зручності інтерфейсу.

Щоб отримати доступ до сервісу, потрібно надіслати розробникам короткий опис задачі та назву компанії.

