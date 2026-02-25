Відео
7 промптів для ідеального перекладу тексту в ChatGPT

7 промптів для ідеального перекладу тексту в ChatGPT

Дата публікації: 25 лютого 2026 15:41
7 промптів для перекладу в ChatGPT — як покращити якість текстів
Штучний інтелект та робота за ноутбуком. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Коротка фраза на кшталт "переклади це" часто дає слабкий результат у чатботах: без контексту модель підбирає слова механічно й може втратити сенс, тон або культурні нюанси. Є сім шаблонів промптів, які допомагають керувати якістю перекладу.

Цим поділилися користувачі на Threads.

Читайте також:

Сім промптів, які роблять переклад точнішим

Перший шаблон автор називає "Зберігач контексту". У ньому переклад починається не з підбору слів, а з визначення, для кого і з якою метою написано текст.

  • Промпт: "Переклади [текст] з [мова A] на [мова B]. Але спочатку зрозумій контекст: це для [аудиторія/ціль]. Збережи тон, культурні нюанси й намір. Не просто замінюй слова. Перенеси зміст. Те, що працює в одній культурі, може провалитися в іншій".

Другий промпт — "Підбір формальності" — пропонує зберегти рівень офіційності вихідного тексту в цільовій мові.

  • Промпт: "Цей текст має [офіційний/неформальний/технічний] тон у [вихідній мові]. Переклади на [цільову мову], зберігши ТОЙ САМИЙ рівень формальності. Покажи: надто офіційний варіант, занадто простий варіант, ідеально підібраний варіант. Тон = частина сенсу".

Третій шаблон зосереджується на "Адаптації ідіом". Він просить позначити ідіоми, метафори або культурні посилання, які не перекладаються буквально.

  • Промпт: "Переклади [текст], але познач кожну ідіому, метафору або культурне посилання, яке не перекладається буквально. Для кожного: поясни значення, запропонуй рівнозначний вираз у цільовій мові або порадь перефразувати. Не тягни ідіоми через мовний бар'єр силою".

Четвертий промпт — "Оптимізація під аудиторію" — задає переклад для конкретної групи читачів, наприклад керівників, підлітків чи технічних користувачів.

  • Промпт: "Переклади [текст] для [конкретна аудиторія: керівники / підлітки / технічні користувачі]. Підлаштуй складність слів, культурні відсилання та приклади так, щоб вони зайшли саме цій групі в цільовій мові. Один стиль — не для всіх".

П'ятий шаблон описує "Зворотний переклад для перевірки". Спочатку текст перекладають на цільову мову, потім — назад на вихідну, після чого порівнюють, які нюанси загубилися або змінили значення.

  • Промпт: "Переклади [текст] на [цільову мову]. Потім переклади його назад на [вихідну мову]. Порівняй: які нюанси загубилися? Що змінило значення? Відредагуй переклад, щоб мінімізувати втрати. Зворотний переклад — твій контроль якості".

Шостий промпт — "Регіональні варіанти" — просить уточнити регіон для однієї й тієї ж мови і показати, чим відрізнятимуться словник і формулювання, а також яка версія краще підходить під конкретний ринок.

  • Промпт: "Переклади [текст] на [мову], але вкажи регіон: [Іспанія vs Латинська Америка / UK vs US / тощо]. Покажи, як переклад відрізняється залежно від регіону. Які слова змінюються? Яка версія краще підходить моєму ринку?".

Сьомий шаблон автор формулює як "Шар локалізації". Він розділяє переклад і локалізацію.

  • Промпт: "Не просто перекладай [текст]. Локалізуй його. Адаптуй: валюту, формати дат, одиниці виміру, приклади під місцевий контекст, гумор — щоб він працював у цій культурі. Переклад змінює мову. Локалізація змінює досвід".

Подібні тренди з промптами регулярно з'являються в соцмережах. Раніше в Threads активно обговорювали шаблон для створення 3D-візитівок профілю Instagram.

Окремо користувачі ділилися промптами для побудови власної музичної екосистеми без платних підписок — із пошуком легальних безплатних джерел і автоматичним складанням плейлистів під індивідуальні вподобання.

штучний інтелект чатбот ChatGPT переклад промпт
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
