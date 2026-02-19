Як слухати музику без підписки — 6 промптів до ШІ для безплатних сервісів

ChatGPT може допомогти заощадити на підписках на музичні сервіси. Фото: Unsplash

Кожен може "відкласти" платні музичні сервіси і вибудувати персональний сценарій прослуховування на базі штучного інтелекта. Існують промпти, які допоможуть знайти легальні безплатні джерела з тією самою музикою та збирати плейлисти.

Про 6 таких промптів пишуть користувачі на Threads.

Безплатні платформи для пошуку музики

Промпт: "Перелічи легальні безплатні музичні платформи, доступні в [країна], включно з сервісами з рекламою, радіо-форматом та легальними альтернативами стримінгу".

Конструктор плейлистів

Промпт: "Створи структуровані плейлисти під мої улюблені жанри/артистів [опиши], використовуючи легальні безплатні джерела з нормальною якістю звуку та мінімумом переривань".

Двигун музичних рекомендацій

Промпт: "Порекомендуй нових артистів і треки на основі моїх вподобань [встав], роблячи акцент на легальні безплатні варіанти прослуховування".

Стратегія для офлайн-прослуховання

Промпт: "Запропонуй легальні способи слухати музику офлайн без платних підписок: через завантаження, public domain, або релізи від артистів із підтримкою".

Синхронізація між девайсами

Промпт: "Поясни, як організувати безплатні джерела музики між телефоном, ноутом і колонками, щоб слухати максимально безшовно без підписок".

Персоналізована музична система

Промпт: "Спроєктуй повний безплатний музичний воркфлоу під мої смаки [встав]: discovery, плейлисти, офлайн-доступ і синхронізацію між пристроями".

Правильно сформульовані промпти дозволяють використовувати штучний інтелект як інструмент оптимізації повсякденних процесів. Існує підхід, який допоможе прискорити будь-який телефон без скидання налаштувань і візиту до сервісу.

Схожа логіка працює і в кар'єрі: нуль відповідей і нуль співбесід після десятків відгуків — знайома ситуація для багатьох кандидатів. Один зі способів швидко "перезібрати" резюме під сучасні вимоги рекрутингу — проаналізувати його через структуровані промпти до ШІ.