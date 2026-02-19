Как слушать музыку бесплатно и легально — 6 ИИ-промптов вместо подписки

6 промптов в ChatGPT, которые заменят платную подписку на Spotify
Каждый может выстроить персональную систему прослушивания музыки без платных подписок с помощью ChatGPT. Идея сводится к тому, чтобы подбирать легальные бесплатные источники и отдельно продумать плейлисты с помощью структурированных промптов.
О 6 таких промптах пишут пользователи на Threads.
Бесплатные платформы для поиска музыки
Промпт: "Перечисли легальные бесплатные музыкальные платформы, доступные в [страна], включая сервисы с рекламой, радио-форматом и легальными альтернативами стриминга".
Конструктор плейлистов
Промпт: "Создай структурированные плейлисты под мои любимые жанры/артистов [опиши], используя легальные бесплатные источники с нормальным качеством звука и минимумом прерываний".
Двигатель музыкальных рекомендаций
Промпт: "Порекомендуй новых артистов и треки на основе моих предпочтений [вставь], делая акцент на легальные бесплатные варианты прослушивания".
Стратегия для офлайн-прослушивания
Промпт: "Предложи легальные способы слушать музыку офлайн без платных подписок: через скачивание, public domain, или релизы от артистов с поддержкой".
Синхронизация между девайсами
Промпт: "Объясни, как организовать бесплатные источники музыки между телефоном, ноутом и колонками, чтобы слушать максимально бесшовно без подписок".
Персонализированная музыкальная система
Промпт: "Спроектируй полный бесплатный музыкальный воркфлоу под мои вкусы [вставь]: discovery, плейлисты, офлайн-доступ и синхронизацию между устройствами".
Правильно сформулированные промпты позволяют использовать искусственный интеллект как инструмент оптимизации повседневных процессов. Существует подход, который поможет ускорить любой телефон без сброса настроек и визита в сервис.
Похожая логика работает и в карьере: ноль ответов и ноль собеседований после десятков откликов — знакомая ситуация для многих кандидатов. Один из способов быстро "пересобрать" резюме под современные требования рекрутинга — проанализировать его через структурированные промпты к ИИ.
Читайте Новини.LIVE!