Україна
Видео

6 промптов в ChatGPT, которые заменят платную подписку на Spotify

6 промптов в ChatGPT, которые заменят платную подписку на Spotify

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 16:32
Как слушать музыку бесплатно и легально — 6 ИИ-промптов вместо подписки
ChatGPT может помочь сэкономить на подписках на музыкальные сервисы. Фото: Unsplash

Каждый может выстроить персональную систему прослушивания музыки без платных подписок с помощью ChatGPT. Идея сводится к тому, чтобы подбирать легальные бесплатные источники и отдельно продумать плейлисты с помощью структурированных промптов.

О 6 таких промптах пишут пользователи на Threads.

Бесплатные платформы для поиска музыки

Промпт: "Перечисли легальные бесплатные музыкальные платформы, доступные в [страна], включая сервисы с рекламой, радио-форматом и легальными альтернативами стриминга".

Конструктор плейлистов

Промпт: "Создай структурированные плейлисты под мои любимые жанры/артистов [опиши], используя легальные бесплатные источники с нормальным качеством звука и минимумом прерываний".

Двигатель музыкальных рекомендаций

Промпт: "Порекомендуй новых артистов и треки на основе моих предпочтений [вставь], делая акцент на легальные бесплатные варианты прослушивания".

Стратегия для офлайн-прослушивания

Промпт: "Предложи легальные способы слушать музыку офлайн без платных подписок: через скачивание, public domain, или релизы от артистов с поддержкой".

Синхронизация между девайсами

Промпт: "Объясни, как организовать бесплатные источники музыки между телефоном, ноутом и колонками, чтобы слушать максимально бесшовно без подписок".

Персонализированная музыкальная система

Промпт: "Спроектируй полный бесплатный музыкальный воркфлоу под мои вкусы [вставь]: discovery, плейлисты, офлайн-доступ и синхронизацию между устройствами".

Правильно сформулированные промпты позволяют использовать искусственный интеллект как инструмент оптимизации повседневных процессов. Существует подход, который поможет ускорить любой телефон без сброса настроек и визита в сервис.

Похожая логика работает и в карьере: ноль ответов и ноль собеседований после десятков откликов — знакомая ситуация для многих кандидатов. Один из способов быстро "пересобрать" резюме под современные требования рекрутинга — проанализировать его через структурированные промпты к ИИ.

музыка искусственный интеллект чат-бот ChatGPT подписка промпт
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
