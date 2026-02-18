5 промптов для TikTok и ChatGPT — как монетизировать просмотры без камеры

Приложение TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash

TikTok-контент можно строить без камеры и без навыков монтажа — ставка делается на искусственный интеллект. Есть как минимум 5 промптов для работы с ChatGPT, которые должны помочь превращать просмотры в деньги.

Об этом пишут пользователи на Threads.

5 промптов для монетизации просмотров в TikTok

Первый шаг — сгенерировать идеи, которые "цепляют" и имеют потенциал для репостов и удержания внимания. Для этого предлагается такой запрос:

"Сгенерируй 20 идей для видео в TikTok в нише [ниша], оптимизированных под тренды, удержание внимания, репосты и потенциал монетизации — без показа лица".

Далее — превратить выбранную идею в короткий сценарий с сильным стартом и быстрым темпом:

"Напиши сценарий TikTok на 30-60 секунд для этой идеи [вставь], с сильным хуком, быстрым темпом, триггерами любопытства и четкой пользой для зрителя".

После этого — подготовить описание и хэштеги, чтобы усилить охват и поиск:

"Создай привлекающие подписи и стратегические хэштеги для этого видео [тема], чтобы максимизировать охват, взаимодействие и видимость в поиске".

Отдельный блок — о том, как именно монетизировать конкретную нишу и что продавать без формата "лицом в кадре":

"Предложи реалистичные способы монетизации этой TikTok-ниши [опиши], включая партнерки, брендовые интеграции, цифровые продукты и услуги. Дай примеры, что именно продавать и как это подать в видео без лица".

Финальный шаг — собрать это в системный недельный план с батчингом, трендами и таймингом публикаций:

"Спроектируй еженедельный график постинга в TikTok: батчинг контента, поиск трендов, время публикаций и как встроить монетизацию в каждый формат".

