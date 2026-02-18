5 промптів для TikTok і ChatGPT — як монетизувати перегляди без камери

Застосунок TikTok на екрані смартфона. Фото: Unsplash

TikTok-контент можна будувати без камери та без навичок монтажу — ставка робиться на штучний інтелект. Є щонайменше 5 промптів для роботи з ChatGPT, які мають допомогти перетворювати перегляди на гроші.

Про це пишуть користувачі на Threads.

5 промптів для монетизації переглядів у TikTok

Перший крок — згенерувати ідеї, які "чіпляють" і мають потенціал для репостів та утримання уваги. Для цього пропонується такий запит:

"Згенеруй 20 ідей для відео в TikTok у ніші [ніша], оптимізованих під тренди, утримання уваги, репости та потенціал монетизації — без показу обличчя".

Далі — перетворити обрану ідею на короткий сценарій з сильним стартом і швидким темпом:

"Напиши сценарій TikTok на 30-60 секунд для цієї ідеї [встав], з сильним хуком, швидким темпом, тригерами цікавості та чіткою користю для глядача".

Після цього — підготувати опис і хештеги, щоб підсилити охоплення та пошук:

"Створи залучаючі підписи та стратегічні хештеги для цього відео [тема], щоб максимізувати охоплення, взаємодію та видимість у пошуку".

Окремий блок — про те, як саме монетизувати конкретну нішу й що продавати без формату "обличчям у кадрі":

"Запропонуй реалістичні способи монетизації цієї TikTok-ніші [опиши], включно з партнерками, брендовими інтеграціями, цифровими продуктами та послугами. Дай приклади, що саме продавати і як це подати у відео без обличчя".

Фінальний крок — зібрати це в системний тижневий план із батчингом, трендами та таймінгом публікацій:

"Спроєктуй щотижневий графік постингу в TikTok: батчинг контенту, пошук трендів, час публікацій та як вбудувати монетизацію в кожен формат".

