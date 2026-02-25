Забудьте про другие переводчики — 7 промптов для перевода в ChatGPT

Искусственный интеллект и работа за ноутбуком. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Запрос "переведи это" в чат-боте обычно оставляет модели слишком много свободы: без контекста она может сохранить слова, но потерять смысл, интонацию и культурные акценты. Есть подборка из семи промптов, которые задают ИИ-переводчику рамки.

Этим поделились пользователи на Threads.

Реклама

Читайте также:

Семь промптов, которые делают перевод более точным

Первый шаблон автор называет "Хранитель контекста". В нем перевод начинается не с подбора слов, а с определения, для кого и с какой целью написан текст.

Промпт: "Переведи [текст] с [язык A] на [язык B]. Но сначала пойми контекст: это для [аудитория/цель]. Сохрани тон, культурные нюансы и намерение. Не просто заменяй слова. Перенеси смысл. То, что работает в одной культуре, может провалиться в другой".

Второй промпт — "Подбор формальности" — предлагает сохранить уровень официальности исходного текста в целевом языке.

Промпт: "Этот текст имеет [официальный/неформальный/технический] тон в [исходном языке]. Переведи на [целевой язык], сохранив ТОТ САМЫЙ уровень формальности. Покажи: слишком официальный вариант, слишком простой вариант, идеально подобранный вариант. Тон = часть смысла".

Третий шаблон сосредотачивается на "Адаптации идиом". Он просит обозначить идиомы, метафоры или культурные ссылки, которые не переводятся буквально.

Промпт: "Переведи [текст], но обозначь каждую идиому, метафору или культурную ссылку, которая не переводится буквально. Для каждого: объясни значение, предложи равнозначное выражение в целевом языке или посоветуй перефразировать. Не тяни идиомы через языковой барьер силой".

Четвертый промпт — "Оптимизация под аудиторию" — задает перевод для конкретной группы читателей, например руководителей, подростков или технических пользователей.

Промпт: "Переведи [текст] для [конкретная аудитория: руководители / подростки / технические пользователи]. Подстрой сложность слов, культурные отсылки и примеры так, чтобы они зашли именно этой группе в целевом языке. Один стиль — не для всех".

Пятый шаблон описывает "Обратный перевод для проверки". Сначала текст переводят на целевой язык, затем — обратно на исходный, после чего сравнивают, какие нюансы потерялись или изменили значение.

Промпт: "Переведи [текст] на [целевой язык]. Затем переведи его обратно на [исходный язык]. Сравни: какие нюансы потерялись? Что изменило значение? Отредактируй перевод, чтобы минимизировать потери. Обратный перевод — твой контроль качества".

Шестой промпт — "Региональные варианты" — просит уточнить регион для одного и того же языка и показать, чем будут отличаться словарь и формулировки, а также какая версия лучше подходит под конкретный рынок.

Промпт: "Переведи [текст] на [язык], но укажи регион: [Испания vs Латинская Америка / UK vs US / и т. д.]. Покажи, как перевод отличается в зависимости от региона. Какие слова меняются? Какая версия лучше подходит моему рынку?".

Седьмой шаблон автор формулирует как "Шар локализации". Он разделяет перевод и локализацию.

Промпт: "Не просто переводи [текст]. Локализуй его. Адаптируй: валюту, форматы дат, единицы измерения, примеры под местный контекст, юмор — чтобы он работал в этой культуре. Перевод меняет язык. Локализация меняет опыт".

Подобные тренды с промптами регулярно появляются в соцсетях. Ранее в Threads активно обсуждали шаблон для создания 3D-визиток профиля Instagram.

Отдельно пользователи делились промптами для построения собственной музыкальной экосистемы без платных подписок — с поиском легальных бесплатных источников и автоматическим составлением плейлистов под индивидуальные предпочтения.