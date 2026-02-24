Промпт для 3D-визитки Instagram стал вирусным в Threads — как попробовать

Искусственный интеллект может помочь создать 3D-визитку. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Threads пользователи массово делятся изображениями "прозрачных" карточек профиля, которые выглядят как 3D-визитка профиля Instagram в руках. Для этого они используют специальный промпт для генерации изображений.

Промптом поделились пользователи на Threads.

Как создать прозрачную 3D-визитку своего профиля Instagram

Необходимо использовать англоязычный промпт для генерации изображения, который описывает прозрачную персональную "карточку" профиля Instagram с эффектом матового стекла и "туманной текстурой".

3D-визитка профиля Instagram, созданная искусственным интеллектом. Фото: Threads

Промпт: "Create an ultra-realistic 3D render of a transparent personal Instagram profile card. The design features a frosted glass ID aesthetic with a subtle floral motif and a misty, hazy texture. The card is held neatly between two fingers. Shape: rectangular with rounded corners. Material: transparent glossy glass or acrylic. The edges glow with a neon gradient of white, orange, and yellow, inspired by the signature Instagram color palette. High-end product photography style, 8k resolution, cinematic".

Также автор сообщения поделилась впечатлением от скорости выполнения различными чат-ботами: Grok справился примерно за 20 секунд и назван "фаворитом", Leonardo AI — около 1 минуты, Gemini — 2-3 минуты, ChatGPT — 4 минуты.

После этого в комментариях начали появляться вариации: пользователи показали подобные "стеклянные" карточки с другими профилями и оформлением. Один из примеров — серия с различными сценами и подсветкой.

3D-визитка, созданная искусственным интеллектом. Фото: Threads

3D-визитка, созданная искусственным интеллектом. Фото: Threads 1 / 2



Подобные примеры показывают, что даже сложные или "сухие" форматы можно подать интересно, если правильно работать с запросами к ИИ. Ранее пользователи делились шаблонами промптов, которые помогают превратить сложные учебные материалы в понятные объяснения с примерами и ассоциациями.

Отдельно ИИ уже активно используют для создания контента без камеры и монтажа. Например, TikTok-стратегии можно строить исключительно на основе правильно сформулированных промптов к ChatGPT.