Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как перенести свой профиль Instagram в 3D через ИИ

Как перенести свой профиль Instagram в 3D через ИИ

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 15:41
Промпт для 3D-визитки Instagram стал вирусным в Threads — как попробовать
Искусственный интеллект может помочь создать 3D-визитку. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Threads пользователи массово делятся изображениями "прозрачных" карточек профиля, которые выглядят как 3D-визитка профиля Instagram в руках. Для этого они используют специальный промпт для генерации изображений.

Промптом поделились пользователи на Threads.

Реклама
Читайте также:

Как создать прозрачную 3D-визитку своего профиля Instagram

Необходимо использовать англоязычный промпт для генерации изображения, который описывает прозрачную персональную "карточку" профиля Instagram с эффектом матового стекла и "туманной текстурой".

3D-визитка, созданная искусственным интеллектом
3D-визитка профиля Instagram, созданная искусственным интеллектом. Фото: Threads

Промпт: "Create an ultra-realistic 3D render of a transparent personal Instagram profile card. The design features a frosted glass ID aesthetic with a subtle floral motif and a misty, hazy texture. The card is held neatly between two fingers. Shape: rectangular with rounded corners. Material: transparent glossy glass or acrylic. The edges glow with a neon gradient of white, orange, and yellow, inspired by the signature Instagram color palette. High-end product photography style, 8k resolution, cinematic".

Также автор сообщения поделилась впечатлением от скорости выполнения различными чат-ботами: Grok справился примерно за 20 секунд и назван "фаворитом", Leonardo AI — около 1 минуты, Gemini — 2-3 минуты, ChatGPT — 4 минуты.

После этого в комментариях начали появляться вариации: пользователи показали подобные "стеклянные" карточки с другими профилями и оформлением. Один из примеров — серия с различными сценами и подсветкой.

  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом
    3D-визитка, созданная искусственным интеллектом. Фото: Threads
  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом
    3D-визитка, созданная искусственным интеллектом. Фото: Threads
1 / 2
  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом
  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом

Подобные примеры показывают, что даже сложные или "сухие" форматы можно подать интересно, если правильно работать с запросами к ИИ. Ранее пользователи делились шаблонами промптов, которые помогают превратить сложные учебные материалы в понятные объяснения с примерами и ассоциациями.

Отдельно ИИ уже активно используют для создания контента без камеры и монтажа. Например, TikTok-стратегии можно строить исключительно на основе правильно сформулированных промптов к ChatGPT.

Instagram визитные карточки фото искусственный интеллект Threads промпт
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации