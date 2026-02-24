Відео
Як створити трендову 3D-візитівку профілю Instagram через ШІ

Як створити трендову 3D-візитівку профілю Instagram через ШІ

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 15:41
У Threads завірусився промпт для "прозорих" 3D-карток профілю Instagram — як створити
Штучний інтелект може допомогти створити 3D-візитівку. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У Threads набирає популярності промпт для штучного інтелекту, який створює 3D-візитівки профілю Instagram. Використовувати його можна у будь-якому чатботі, що має можливість генерувати зображення.

Промптом поділилися користувачі на Threads.

Читайте також:

Як створити прозору 3D-візитівку свого профілю Instagram

Необхідно використовувати англомовний промпт для генерації зображення, який описує прозору персональну "картку" профілю Instagram з ефектом матового скла та "туманною текстурою".

3D-визитка, созданная искусственным интеллектом
3D-візитівка профілю Instagram, створена штучним інтелектом. Фото: Threads

Промпт: "Create an ultra-realistic 3D render of a transparent personal Instagram profile card. The design features a frosted glass ID aesthetic with a subtle floral motif and a misty, hazy texture. The card is held neatly between two fingers. Shape: rectangular with rounded corners. Material: transparent glossy glass or acrylic. The edges glow with a neon gradient of white, orange, and yellow, inspired by the signature Instagram color palette. High-end product photography style, 8k resolution, cinematic".

Також авторка допису поділилася враженням від швидкості виконання різними чатботами: Grok впорався приблизно за 20 секунд і названий "фаворитом", Leonardo AI — близько 1 хвилини, Gemini — 2-3 хвилини, ChatGPT — 4 хвилини.

Після цього в коментарях почали з'являтися варіації: користувачі показали подібні "скляні" картки з іншими профілями та оформленням. Один із прикладів — серія з різними сценами та підсвіткою.

  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом
    3D-візитівка, створена штучним інтелектом. Фото: Threads
  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом
    3D-візитівка, створена штучним інтелектом. Фото: Threads
  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом
  • 3D-візитівка, створена штучним інтелектом

Подібні приклади показують, що навіть складні або "сухі" формати можна подати цікаво, якщо правильно працювати з запитами до ШІ. Раніше користувачі ділилися шаблонами промптів, які допомагають перетворити складні навчальні матеріали на зрозумілі пояснення з прикладами та асоціаціями.

Окремо ШІ вже активно використовують для створення контенту без камери й монтажу. Наприклад, TikTok-стратегії можна будувати виключно на основі правильно сформульованих промптів до ChatGPT.

Instagram візитні картки фото штучний інтелект Threads промпт
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
