У Threads завірусився промпт для "прозорих" 3D-карток профілю Instagram — як створити

Як створити трендову 3D-візитівку профілю Instagram через ШІ
У Threads набирає популярності промпт для штучного інтелекту, який створює 3D-візитівки профілю Instagram. Використовувати його можна у будь-якому чатботі, що має можливість генерувати зображення.
Промптом поділилися користувачі на Threads.
Як створити прозору 3D-візитівку свого профілю Instagram
Необхідно використовувати англомовний промпт для генерації зображення, який описує прозору персональну "картку" профілю Instagram з ефектом матового скла та "туманною текстурою".
Промпт: "Create an ultra-realistic 3D render of a transparent personal Instagram profile card. The design features a frosted glass ID aesthetic with a subtle floral motif and a misty, hazy texture. The card is held neatly between two fingers. Shape: rectangular with rounded corners. Material: transparent glossy glass or acrylic. The edges glow with a neon gradient of white, orange, and yellow, inspired by the signature Instagram color palette. High-end product photography style, 8k resolution, cinematic".
Також авторка допису поділилася враженням від швидкості виконання різними чатботами: Grok впорався приблизно за 20 секунд і названий "фаворитом", Leonardo AI — близько 1 хвилини, Gemini — 2-3 хвилини, ChatGPT — 4 хвилини.
Після цього в коментарях почали з'являтися варіації: користувачі показали подібні "скляні" картки з іншими профілями та оформленням. Один із прикладів — серія з різними сценами та підсвіткою.
3D-візитівка, створена штучним інтелектом. Фото: Threads
3D-візитівка, створена штучним інтелектом. Фото: Threads
Подібні приклади показують, що навіть складні або "сухі" формати можна подати цікаво, якщо правильно працювати з запитами до ШІ. Раніше користувачі ділилися шаблонами промптів, які допомагають перетворити складні навчальні матеріали на зрозумілі пояснення з прикладами та асоціаціями.
Окремо ШІ вже активно використовують для створення контенту без камери й монтажу. Наприклад, TikTok-стратегії можна будувати виключно на основі правильно сформульованих промптів до ChatGPT.
