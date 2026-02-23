7 промптів ChatGPT для навчання — як вчитися швидше

ChatGPT може допомогти у навчанні за підручниками. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Бувають ситуції, коли навчальні матеріали здаються складними й "сухо" поданими, через що увага швидко розсіюється. Процесс навчання може полегшити ChatGPT, якщо використовувати готові шаблони запитів.

Про 7 таких промптів пишуть користувачі на Threads.

Спрощення концепту

Промпт: "Subject: [topic]. Explain [concept] like i'm 12. Use everyday analogies, no jargon, and make it impossible to misunderstand".

Персональний маршрут навчання

Промпт: "I want to learn [subject]. Current level: [beginner/intermediate]. Time available: [hours/week]. Goal: [what you want to do with it]. Create a step-by-step roadmap".

Побудова пам'яті

Промпт: "Topic: [subject]. Facts to remember: [list]. Create mnemonic devices, memory palaces, or visual associations that make these stick permanently".

Генератор практики

Промпт: "Subject: [topic]. Difficulty: [level]. Create 10 practice problems with increasing difficulty and step-by-step solutions so i can test my understanding".

Зв'язок з реальністю

Промпт: "Concept: [abstract topic]. Show me 5 real-life examples where this actually matters. Make it relevant to [my job/interest/daily life]".

Пошук слабких місць

Промпт: "I understand [concepts you know]. I'm confused by [concepts you don't]. Diagnose exactly where my understanding breaks down and fill the gaps".

Оптимізація способу навчання

Промпт: "Subject: [topic]. Learning style: [visual/auditory/kinesthetic]. Create a customized study approach that matches how my brain actually works".

Це не перший приклад того, як ШІ стає інструментом для створення або оптимізації контенту. TikTok можна розвивати без камери й монтажу, роблячи ставку саме на штучний інтелект.

Крім того, ШІ дедалі частіше застосовують не лише для навчання чи контенту, а й для технічних завдань. Наприклад, смартфони іноді починають "гальмувати" без очевидних причин. Один із підходів до оптимізації роботи пристрою — використання чітких запитів до ChatGPT.