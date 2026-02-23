Видео
Україна
Видео

7 промптов ChatGPT для эффективной учебы без учебников

7 промптов ChatGPT для эффективной учебы без учебников

Дата публикации 23 февраля 2026 15:41
7 промптов ChatGPT для учебы и саморазвития — как избавиться от учебников
ChatGPT может помочь в обучении по учебникам. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Не всегда удаётся эффективно изучать определенную тему по учебникам, поскольку материал в них может быть подан сложно и "сухо". Искуственный интеллект может упростить этот процесс, если использовать заранее готовые промпты.

О 7 таких промптах пишут пользователи на Threads.

Упрощение концепта

Промпт: "Subject: [topic]. Explain [concept] like i'm 12. Use everyday analogies, no jargon, and make it impossible to misunderstand".

Персональный маршрут обучения

Промпт: "I want to learn [subject]. Current level: [beginner/intermediate]. Time available: [hours/week]. Goal: [what you want to do with it]. Create a step-by-step roadmap".

Построение памяти

Промпт: "Topic: [subject]. Facts to remember: [list]. Create mnemonic devices, memory palaces, or visual associations that make these stick permanently".

Генератор практики

Промпт: "Subject: [topic]. Difficulty: [level]. Create 10 practice problems with increasing difficulty and step-by-step solutions so i can test my understanding".

Связь с реальностью

Промпт: "Concept: [abstract topic]. Show me 5 real-life examples where this actually matters. Make it relevant to [my job/interest/daily life]".

Поиск слабых мест

Промпт: "I understand [concepts you know]. I'm confused by [concepts you don't]. Diagnose exactly where my understanding breaks down and fill the gaps".

Оптимизация способа обучения

Промпт: "Subject: [topic]. Learning style: [visual/auditory/kinesthetic]. Create a customized study approach that matches how my brain actually works".

Это не первый пример того, как ИИ становится инструментом для создания или оптимизации контента. TikTok можно развивать без камеры и монтажа, делая ставку именно на искусственный интеллект.

Кроме того, ИИ все чаще применяют не только для обучения или контента, но и для технических задач. Например, смартфоны иногда начинают "тормозить" без очевидных причин. Один из подходов к оптимизации работы устройства — использование четких запросов к ChatGPT.

искусственный интеллект чат-бот ChatGPT обучение промпт
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
