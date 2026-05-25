В Украине запустили первый чат-бот Lapathoniia на базе украинских LLM

Чат-бот на ноутбуке и украинский чат-бот Lapathoniia. Фото: Unsplash, LinkedIn. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине заработал чат-бот Lapathoniia, созданный на основе украинских больших языковых моделей. Инфраструктура сервиса размещена в украинских датацентрах, а сам проект позиционируют как локальную альтернативу популярным ИИ-ассистентам.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на страницу разработчиков на LinkedIn.

Что известно об украинском чатботе Lapathoniia

Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что данные пользователей физически хранятся в Украине и не передаются на иностранные серверы.

Проект создали как демонстрационный сервис, который должен показать возможности украинских LLM в привычном формате чата. Пользователи могут взаимодействовать с моделью напрямую, проверяя ее работу не только по техническим показателям, но и в практических задачах.

Чат-бот уже позволяет работать с файлами, использовать веб-поиск, применять "память" модели и выполнять сложные аналитические задачи. Сервис также поддерживает до 32 000 токенов на один запрос, включая входной контекст и ответ.

Читайте также:

Для разработчиков предусмотрен OpenAI-совместимый API. Это позволяет изменить base_url и использовать привычный OpenAI SDK для интеграции украинских моделей в собственные продукты.

Чем отличается украинская разработка

Среди ключевых особенностей Lapathoniia — оптимизация для украинского языка, контекстов и продуктов. Платформа также поддерживает потоковую генерацию ответов, что важно для интерактивных приложений.

Отдельно предусмотрены инструменты управления доступом. Речь идет об API-ключах, бюджетах и лимитах для команд и тестовых интеграций.

В актуальном релизе пользователям доступны две украинские языковые модели — MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует расширять перечень доступных моделей.

Проект реализуют при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта Национального университета "Львовская политехника". В вузе считают, что развитие украинских ИИ-технологий важно для формирования собственной технологической экосистемы и создания решений, ориентированных на украинский контекст и потребности.

Когда можно будет получить доступ

Сейчас Lapathoniia работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает отзывы о скорости ответов, качестве работы с контекстом и удобстве интерфейса.

Чтобы получить доступ к сервису, нужно прислать разработчикам краткое описание задачи и название компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что ChatGPT может давать заметно более полезные ответы, если пользователь сразу задает ему желаемый стиль и формат работы. Для этого достаточно добавить перед основным запросом короткую команду-подсказку, которая объясняет искусственному интеллекту, как именно отвечать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже самые современные ИИ-чат-боты теряют надежность в длинных диалогах, хотя с короткими запросами часто справляются очень хорошо. Совместное исследование Microsoft Research и Salesforce на основе более 200 тысяч разговоров показало, что во время многошагового общения количество сбоев и ошибок резко возрастает.