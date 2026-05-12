5 команд для ChatGPT, которые помогут получать лучшие ответы

ChatGPT может давать гораздо более полезные ответы, если сразу объяснить ему, в каком стиле отвечать. Для этого можно использовать короткие команды-подсказки перед основным запросом искусственному интеллекту.

/Human — сделать ответ более живым

Команду /Human предлагают ставить перед запросом, когда нужно получить более естественный, "человеческий" ответ. Она может быть полезной для текстов, писем, постов, описаний товаров или любого контента, который не должен звучать сухо и шаблонно.

EL10 — объяснить максимально просто

Команда EL10 означает объяснение "как для 10-летнего ребенка". Ее можно использовать, когда тема сложная, а нужно быстро понять суть без терминов и запутанных формулировок.

XL10THINK — попросить более глубокий анализ

Команда XL10THINK используется, когда нужен не короткий ответ, а более продуманный анализ. Ее можно ставить перед запросами, где важно рассмотреть несколько сторон вопроса, найти риски, варианты действий или скрытые возможности.

KILLCRITIC — получить честную критику

Команда KILLCRITIC нужна для ситуаций, когда пользователь не хочет, чтобы ChatGPT просто соглашался с его идеей. Она задает более критический режим ответа: модель должна указать слабые места, риски и то, что может не сработать.

ALT3 — дать три разных варианта

Команда ALT3 помогает получить не один ответ, а три альтернативы. Это удобно, когда нужно сравнить разные подходы, выбрать лучший вариант или не застрять на первой идее.

