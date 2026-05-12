5 команд для ChatGPT, які допоможуть отримувати кращі відповіді

ChatGPT може давати значно корисніші відповіді, якщо одразу пояснити йому, у якому стилі відповідати. Для цього можна використовувати короткі команди-підказки перед основним запитом штучному інтелекту.

/Human — зробити відповідь більш живою

Команду /Human пропонують ставити перед запитом, коли потрібно отримати більш природну, "людську" відповідь. Вона може бути корисною для текстів, листів, постів, описів товарів або будь-якого контенту, який не має звучати сухо й шаблонно.

EL10 — пояснити максимально просто

Команда EL10 означає пояснення "як для 10-річної дитини". Її можна використовувати, коли тема складна, а потрібно швидко зрозуміти суть без термінів і заплутаних формулювань.

XL10THINK — попросити глибший аналіз

Команда XL10THINK використовується, коли потрібна не коротка відповідь, а більш продуманий аналіз. Її можна ставити перед запитами, де важливо розглянути кілька сторін питання, знайти ризики, варіанти дій або приховані можливості.

KILLCRITIC — отримати чесну критику

Команда KILLCRITIC потрібна для ситуацій, коли користувач не хоче, щоб ChatGPT просто погоджувався з його ідеєю. Вона задає більш критичний режим відповіді: модель має вказати слабкі місця, ризики й те, що може не спрацювати.

ALT3 — дати три різні варіанти

Команда ALT3 допомагає отримати не одну відповідь, а три альтернативи. Це зручно, коли потрібно порівняти різні підходи, вибрати кращий варіант або не застрягти на першій ідеї.

