Пользователи ищут замену Google через ИИ-ответы: куда переходят

Смартфон в руках и поисковый сервис Google на экране ноутбука. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Google активно меняет привычный формат поиска, добавляя готовые ответы на основе искусственного интеллекта, интерактивные блоки и ИИ-режим. На этом фоне вырос интерес к DuckDuckGo и другим альтернативам, где пользователи могут сохранить классический формат поиска.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PC Forum.

Почему пользователи ищут замену Google

Google представила одно из крупнейших обновлений своей поисковой системы за последние 25 лет. Вместо привычного акцента на списке ссылок компания все активнее продвигает ИИ-ответы, обобщения и функции, которые могут выполнять часть задач через ИИ-агентов.

Из-за этого часть пользователей начала искать альтернативные сервисы. Их интересует поиск, в котором главную роль и дальше играют классические ссылки, а не автоматически сгенерированные ответы.

На фоне новостей об обновлении Google поисковик DuckDuckGo зафиксировал заметный рост количества установок. Средний недельный прирост составлял около 18%, а в пиковые дни доходил примерно до 30%.

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На iOS динамика была еще выше. В один из дней количество установок DuckDuckGo подскочило на 69%.

Отдельный спрос появился на версию DuckDuckGo без ИИ-функций. В неделю с 20 по 25 мая, когда Google рассказала о планах обновления поиска, интерес к такому варианту вырос на 28%.

Поисковик DuckDuckGo без ИИ-функций. Фото: скриншот

Чем DuckDuckGo отличается от Google

DuckDuckGo также развивает собственные инструменты на базе искусственного интеллекта. В частности, компания имеет сервис Duck.ai, который предоставляет доступ к моделям Anthropic, OpenAI и Mistral AI.

Ключевая разница заключается в том, что ИИ-функции в DuckDuckGo остаются опциональными. Пользователь может сам отключить нейросетевые ответы, генерацию изображений и другие ИИ-возможности.

DuckDuckGo также делает акцент на конфиденциальности. Компания заявляет, что не сохраняет историю поисковых запросов, удаляет ИИ-чаты в течение 30 дней и не использует данные пользователей для обучения моделей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине заработал чат-бот Lapathoniia, созданный на основе украинских крупных языковых моделей. Инфраструктура сервиса размещена в украинских датацентрах, а сам проект позиционируют как локальную альтернативу популярным ИИ-ассистентам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ChatGPT может давать заметно более полезные ответы, если пользователь сразу задает желаемый стиль и формат работы. Для этого достаточно добавить перед основным запросом короткую команду-подсказку, которая объясняет искусственному интеллекту, как именно отвечать.