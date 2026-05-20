Технологии Google добавила возможность разговаривать голосом с Gmail

Google добавила возможность разговаривать голосом с Gmail

Дата публикации 20 мая 2026 11:41
Google анонсировала Gmail Live для поиска писем голосом через Gemini: как это будет работать
Презентация Google I/O 2026. Фото: кадр из видео/YouTube

Google продолжает встраивать искусственный интеллект в Gmail. На конференции Google I/O 2026 компания анонсировала Gmail Live — новую функцию, которая позволит искать информацию в почте не через ключевые слова, а с помощью обычного разговора.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechCrunch.

Что такое Gmail Live

Gmail Live — это функция на базе Gemini, которая позволяет задавать вопросы к своему почтовому ящику на естественном языке. Вместо того чтобы вручную вводить ключевые слова в поиск, пользователь сможет просто спросить Gmail о нужной информации.

Например, можно попросить найти время визита к стоматологу, код от двери арендованного жилья, детали предстоящего рейса, информацию об отеле или письма, связанные со школьным событием ребенка.

Функция сможет отвечать на обычные голосовые вопросы, уточнять ответ и реагировать на дополнительные запросы. То есть пользователь может не формулировать поисковый запрос идеально — система должна понимать контекст и находить нужные данные внутри писем.

Во время демонстрации Google показала, как Gmail Live находит информацию о школьном проекте ребенка, поездке класса, отеле и перелете. ИИ также может понимать разницу между похожими формулировками, например "field trip" и "trip", и быстро переключаться между темами.

Какие детали сможет находить ИИ

Gmail Live должен извлекать из писем не только общие темы, но и мелкие детали. Например, номер комнаты в отеле, время события, информацию по бронированию или нужные данные из длинной переписки.

Также ИИ сможет делать выводы из контекста. Например, понимать, о ком именно спрашивает пользователь, даже если имя человека не было прямо названо в запросе.

Google подчеркивает, что Gmail Live не заменяет классический поиск в Gmail. Это будет дополнительный способ находить информацию — для тех случаев, когда проще спросить голосом, чем вспоминать точные слова из письма.

Такой подход важен, потому что не все пользователи готовы полностью переходить на ИИ-поиск. Поэтому традиционный поиск по ключевым словам останется доступным.

Кроме Gmail Live, Google анонсировала другие возможности для почты. Среди них — готовые черновики писем, быстрый доступ к файлам и управление задачами прямо из интерфейса Gmail, в частности возможность помечать отдельные задачи как выполненные.

Также Google расширит AI Inbox — функцию, которая собирает важные задачи и пункты из писем на одной странице. Ранее она была доступна пользователям Google AI Ultra, а теперь должна появиться и для подписчиков Google AI Pro и Plus.

Когда Gmail Live станет доступным

Голосовая функция Gmail Live должна появиться позже этим летом. На старте она будет доступна только пользователям Google AI Ultra.

Похожая голосовая технология также появится в Google Keep, где ИИ будет помогать работать со списками дел и заметками.

Ранее Новини.LIVE писали, что в США миллионы владельцев Android-смартфонов могут претендовать на выплаты в рамках мирового соглашения с Google на 135 млн долларов. Иск касался обвинений в том, что Android якобы передавал данные в фоновом режиме без разрешения пользователей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android-смартфонах голосовые функции Google могут оставаться активными в фоновом режиме, если пользователь включил распознавание команды "Окей, Google". Поэтому для более полного контроля над приватностью недостаточно просто отключить голосовой вызов ассистента.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
