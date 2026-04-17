Google выплатит владельцам Android миллионы долларов: кто может претендовать

В США миллионы владельцев Android-смартфонов могут претендовать на выплаты в рамках мирового соглашения с Google на 135 млн долларов. Иск касался обвинений в том, что Android якобы передавал данные в фоновом режиме без разрешения пользователей.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Lad Bible.

Кто может претендовать на компенсацию

Иск против Google подали еще в 2020 году. Истцы утверждали, что операционная система Android отправляла данные в фоновом режиме без отдельного уведомления пользователя, в частности даже тогда, когда смартфон не использовался, экран был неактивен, а все приложения закрыты.

Google эти обвинения отрицает. В компании заявили, что дело неправильно трактовало стандартные отраслевые практики, которые помогают поддерживать безопасность Android. Также в Google отметили, что предоставят пользователям дополнительные объяснения о том, как работают ее сервисы.

Подать заявку на выплату могут физические лица, а не компании, которые проживают в США и пользовались Android-смартфоном для доступа к интернету через мобильный тарифный план в любой момент после 12 ноября 2017 года.

Какой может быть сумма выплаты

Точный размер компенсации пока неизвестен. Он будет зависеть от количества людей, которые получат выплаты, а также от того, какую часть общей суммы вычтут на юридические расходы, налоги и другие сопутствующие расходы.

Сейчас право на выплату могут иметь около 100 млн человек, поэтому конечная сумма для каждого отдельного участника может оказаться относительно небольшой.

Средства начнут поступать только после того, как суд окончательно утвердит договоренность и будет завершено рассмотрение возможных апелляций. Если апелляции подадут, процесс может затянуться.

