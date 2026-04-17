Google выплатит владельцам Android миллионы долларов: кто может претендовать

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Google выплатит 135 млн долларов пользователям Android: кто может получить

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 11:41
Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

В США миллионы владельцев Android-смартфонов могут претендовать на выплаты в рамках мирового соглашения с Google на 135 млн долларов. Иск касался обвинений в том, что Android якобы передавал данные в фоновом режиме без разрешения пользователей.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Lad Bible.

Кто может претендовать на компенсацию

Иск против Google подали еще в 2020 году. Истцы утверждали, что операционная система Android отправляла данные в фоновом режиме без отдельного уведомления пользователя, в частности даже тогда, когда смартфон не использовался, экран был неактивен, а все приложения закрыты.

Google эти обвинения отрицает. В компании заявили, что дело неправильно трактовало стандартные отраслевые практики, которые помогают поддерживать безопасность Android. Также в Google отметили, что предоставят пользователям дополнительные объяснения о том, как работают ее сервисы.

Подать заявку на выплату могут физические лица, а не компании, которые проживают в США и пользовались Android-смартфоном для доступа к интернету через мобильный тарифный план в любой момент после 12 ноября 2017 года.



Какой может быть сумма выплаты

Точный размер компенсации пока неизвестен. Он будет зависеть от количества людей, которые получат выплаты, а также от того, какую часть общей суммы вычтут на юридические расходы, налоги и другие сопутствующие расходы.

Сейчас право на выплату могут иметь около 100 млн человек, поэтому конечная сумма для каждого отдельного участника может оказаться относительно небольшой.

Средства начнут поступать только после того, как суд окончательно утвердит договоренность и будет завершено рассмотрение возможных апелляций. Если апелляции подадут, процесс может затянуться.

Ранее Новини.LIVE писали, что экран последних запущенных приложений в Android давно вышел за пределы роли простого инструмента для переключения между программами. На самом деле этот раздел открывает значительно больше возможностей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android-смартфонах голосовые функции Google могут оставаться активными в фоновом режиме даже тогда, когда пользователю кажется, что ассистент фактически выключен. Если активировано распознавание команды "Окей, Google" или сохранение аудиоактивности в аккаунте, для более полного контроля над приватностью недостаточно просто выключить сам голосовой вызов ассистента.

Google Android-смартфон денежные выплаты
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации