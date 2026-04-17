Google виплатить власникам Android мільйони доларів: хто може претендувати

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

У США мільйони власників Android-смартфонів можуть претендувати на виплати в межах мирової угоди з Google на 135 млн доларів. Позов стосувався звинувачень у тому, що Android нібито передавав дані у фоновому режимі без дозволу користувачів.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Lad Bible.

Хто може претендувати на компенсацію

Позов проти Google подали ще у 2020 році. Позивачі стверджували, що операційна система Android відправляла дані у фоновому режимі без окремого повідомлення користувача, зокрема навіть тоді, коли смартфон не використовувався, екран був неактивний, а всі застосунки закриті.

Google ці звинувачення заперечила. У компанії заявили, що справа неправильно трактувала стандартні галузеві практики, які допомагають підтримувати безпеку Android. Також у Google зазначили, що нададуть користувачам додаткові пояснення про те, як працюють її сервіси.

Подати заявку на виплату можуть фізичні особи, а не компанії, які проживають у США і користувалися Android-смартфоном для доступу до інтернету через мобільний тарифний план у будь-який момент після 12 листопада 2017 року.

Якою може бути сума виплати

Точний розмір компенсації поки невідомий. Він залежатиме від кількості людей, які отримають виплати, а також від того, яку частину загальної суми віднімуть на юридичні витрати, податки та інші супутні витрати.

Наразі право на виплату можуть мати близько 100 млн людей, тому кінцева сума для кожного окремого учасника може виявитися відносно невеликою.

Кошти почнуть надходити лише після того, як суд остаточно затвердить домовленість і буде завершено розгляд можливих апеляцій. Якщо апеляції подадуть, процес може затягнутися.

