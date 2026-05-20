Google анонсувала Gmail Live для пошуку листів голосом через Gemini: як це працюватиме

Презентація Google I/O 2026.

Google продовжує вбудовувати штучний інтелект у Gmail. На конференції Google I/O 2026 компанія анонсувала Gmail Live — нову функцію, яка дозволить шукати інформацію в пошті не через ключові слова, а за допомогою звичайної розмови.

з посиланням на TechCrunch.

Що таке Gmail Live

Gmail Live — це функція на базі Gemini, яка дозволяє ставити запитання до своєї поштової скриньки природною мовою. Замість того щоб вручну вводити ключові слова в пошук, користувач зможе просто запитати Gmail про потрібну інформацію.

Наприклад, можна попросити знайти час візиту до стоматолога, код від дверей орендованого житла, деталі майбутнього рейсу, інформацію про готель або листи, пов'язані зі шкільною подією дитини.

Функція зможе відповідати на звичайні голосові запитання, уточнювати відповідь і реагувати на додаткові запити. Тобто користувач може не формулювати пошуковий запит ідеально — система має розуміти контекст і знаходити потрібні дані всередині листів.

Під час демонстрації Google показала, як Gmail Live знаходить інформацію про шкільний проєкт дитини, поїздку класу, готель і переліт. ШІ також може розуміти різницю між схожими формулюваннями, наприклад "field trip" і "trip", та швидко перемикатися між темами.

Які деталі зможе знаходити ШІ

Gmail Live має витягувати з листів не лише загальні теми, а й дрібні деталі. Наприклад, номер кімнати в готелі, час події, інформацію з бронювання або потрібні дані з довгого листування.

Також ШІ зможе робити висновки з контексту. Наприклад, розуміти, про кого саме запитує користувач, навіть якщо ім'я людини не було прямо назване в запиті.

Google підкреслює, що Gmail Live не замінює класичний пошук у Gmail. Це буде додатковий спосіб знаходити інформацію — для тих випадків, коли простіше запитати голосом, ніж згадувати точні слова з листа.

Такий підхід важливий, бо не всі користувачі готові повністю переходити на ШІ-пошук. Тому традиційний пошук за ключовими словами залишиться доступним.

Окрім Gmail Live, Google анонсувала інші можливості для пошти. Серед них — готові чернетки листів, швидкий доступ до файлів і керування завданнями прямо з інтерфейсу Gmail, зокрема можливість позначати окремі задачі як виконані.

Також Google розширить AI Inbox — функцію, яка збирає важливі завдання й пункти з листів на одній сторінці. Раніше вона була доступна користувачам Google AI Ultra, а тепер має з'явитися і для підписників Google AI Pro та Plus.

Коли Gmail Live стане доступним

Голосова функція Gmail Live має з'явитися пізніше цього літа. На старті вона буде доступна лише користувачам Google AI Ultra.

Схожа голосова технологія також з'явиться в Google Keep, де ШІ допомагатиме працювати зі списками справ і нотатками.

