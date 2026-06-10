Google Translate отримав майже миттєвий голосовий переклад: що змінилося

Голосовий режим Google Gemini Live. Фото: кадр з відео/YouTube

Google представила Gemini 3.5 Live Translate — нейромережеву модель для майже миттєвого перекладу мовлення. Нова функція вже доступна в застосунку Google Translate на iOS та Android.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на офіційний блог Google.

Як працює новий голосовий переклад

Gemini 3.5 Live Translate дає змогу перекладати мовлення майже без затримки. Функція працює не лише як звичайний текстовий перекладач, а й як інструмент для голосового "дубляжу" в реальному часі.

Модель може перемикатися між 2000 мовними комбінаціями. Це означає, що користувач не обмежений лише одним напрямком перекладу, наприклад з англійської на українську.

Скористатися новим голосовим перекладом уже можна в застосунку Google Translate на iOS та Android. Для роботи функції потрібно підключити навушники.

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На Android також з'явився окремий "Режим прослуховування". Він дозволяє застосунку перекладати мовлення без додаткових аксесуарів, використовуючи розмовний динамік смартфона.

Google також трохи оновила інтерфейс перекладача. Завдяки цьому доступ до голосових функцій став простішим.

Такі зміни мають зробити переклад у реальному часі зручнішим у поїздках, під час спілкування з іноземцями або в ситуаціях, коли потрібно швидко зрозуміти усне мовлення іншою мовою.

Голосовий переклад у реальному часі має з'явитися і в Google Meet. Наразі ця можливість доступна лише в тестовому режимі для обмеженої аудиторії.

Крім того, Gemini 3.5 Live Translate стала доступною в Google AI Studio через Gemini Live API. Зараз це публічна попередня версія, яку можуть використовувати розробники.

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