Що буде з файлами після скасування платної підписки Google One

Google на смартфоні та фотографування на камеру телефона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Після скасування Google One дані з хмари не зникають одразу, але акаунт повертається до безплатного ліміту в 15 ГБ. Якщо сховище перевищує цей обсяг, робота Gmail, Google Drive і Google Photos може бути обмежена.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Як працює сховище Google One

Google One — це платна підписка на додаткове хмарне сховище для акаунта Google. Вона може включати від 100 ГБ до 30 ТБ простору залежно від тарифу, а дорожчі плани також можуть давати доступ до преміальних ШІ-функцій Gemini.

Без підписки кожен акаунт Google має 15 ГБ безплатного сховища. Цей обсяг спільний для кількох сервісів, зокрема Gmail, Google Drive і Google Photos.

Така сама логіка працює і в платних тарифах. Наприклад, якщо користувач має план на 100 ГБ, цей простір розподіляється між поштою, файлами, фото та відео без окремого ліміту для кожного сервісу.

Читайте також:

Що зміниться після скасування підписки

Після скасування Google One компанія перестане списувати оплату, але додаткове сховище залишиться доступним до завершення поточного платіжного періоду. Зазвичай Google не повертає гроші за невикористаний час, окрім окремих країн, де діють інші правила.

Коли оплачений період завершиться, акаунт повернеться до стандартних 15 ГБ. Якщо тарифом користувалися члени сімейної групи, зменшення сховища торкнеться і їх.

Разом зі сховищем користувач також втратить додаткові переваги тарифу. Це можуть бути преміальні ШІ-функції, Google Home Premium, Google Health Premium або YouTube Premium, якщо вони входили до конкретної підписки.

Чи видалить Google фото та файли одразу

Google не видаляє фото, відео чи документи одразу після скасування підписки. Дані залишаються доступними, і користувач може завантажити їх на комп'ютер або перенести в інше сховище.

Однак якщо після завершення підписки обсяг даних перевищує 15 ГБ, сервіси Google почнуть працювати з обмеженнями. Тому скасування краще планувати заздалегідь, а не робити імпульсивно.

Якщо акаунт використовує більше сховища, ніж дозволяє активний тариф, Google може обмежити роботу ключових сервісів. У Gmail користувач не зможе надсилати й отримувати нові листи.

У Google Photos припиниться резервне копіювання нових фото та відео. У Google Drive не можна буде створювати нові документи, синхронізувати файли або завантажувати нові дані.

Обмеження зникнуть після того, як користувач видалить зайві файли й поверне використання сховища нижче доступного ліміту. Якщо акаунт залишається понад ліміт протягом двох років, Google може перейти до автоматичного видалення даних.

Що зробити перед скасуванням Google One

Перед скасуванням варто перевірити, скільки місця займають Gmail, Google Drive і Google Photos. Якщо загальний обсяг перевищує 15 ГБ, частину файлів потрібно завантажити на комп'ютер, зовнішній диск або перенести до іншого хмарного сервісу.

Після збереження важливих даних можна видалити зайві фото, відео, листи з великими вкладеннями та непотрібні файли на Google Drive. Це допоможе уникнути блокування функцій після завершення підписки.

Якщо Google One використовується разом із сім'єю, інших учасників також потрібно попередити. Їхні файли теж можуть перевищити доступний ліміт після скасування спільного тарифу.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфонах голосові функції Google можуть залишатися активними у фоновому режимі, якщо користувач увімкнув розпізнавання команди "Окей, Google" або збереження аудіоактивності в акаунті. Тому для повнішого контролю над приватністю недостатньо просто вимкнути голосовий виклик асистента.

Також Новини.LIVE розповідали, що Gemini у Google Docs отримав масштабне оновлення, яке суттєво розширило можливості створення та редагування документів. Завдяки глибшій інтеграції з іншими сервісами Google платформа дедалі більше наближає роботу з текстами до формату спільної взаємодії з ШІ.