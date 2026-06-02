Что будет с файлами после отмены платной подписки Google One

После отмены Google One данные из облака не исчезают сразу, но аккаунт возвращается к бесплатному лимиту в 15 ГБ. Если хранилище превышает этот объем, работа Gmail, Google Drive и Google Photos может быть ограничена.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как работает хранилище Google One

Google One — это платная подписка на дополнительное облачное хранилище для аккаунта Google. Она может включать от 100 ГБ до 30 ТБ пространства в зависимости от тарифа, а более дорогие планы также могут давать доступ к премиальным ИИ-функциям Gemini.

Без подписки каждый аккаунт Google имеет 15 ГБ бесплатного хранилища. Этот объем общий для нескольких сервисов, в том числе Gmail, Google Drive и Google Photos.

Такая же логика работает и в платных тарифах. Например, если пользователь имеет план на 100 ГБ, это пространство распределяется между почтой, файлами, фото и видео без отдельного лимита для каждого сервиса.

Что изменится после отмены подписки

После отмены Google One компания перестанет списывать оплату, но дополнительное хранилище останется доступным до завершения текущего платежного периода. Обычно Google не возвращает деньги за неиспользованное время, кроме отдельных стран, где действуют другие правила.

Когда оплаченный период завершится, аккаунт вернется к стандартным 15 ГБ. Если тарифом пользовались члены семейной группы, уменьшение хранилища коснется и их.

Вместе с хранилищем пользователь также потеряет дополнительные преимущества тарифа. Это могут быть премиальные ИИ-функции, Google Home Premium, Google Health Premium или YouTube Premium, если они входили в конкретную подписку.

Удалит ли Google фото и файлы сразу

Google не удаляет фото, видео или документы сразу после отмены подписки. Данные остаются доступными, и пользователь может загрузить их на компьютер или перенести в другое хранилище.

Однако если после завершения подписки объем данных превышает 15 ГБ, сервисы Google начнут работать с ограничениями. Поэтому отмену лучше планировать заранее, а не делать импульсивно.

Если аккаунт использует больше хранилища, чем позволяет активный тариф, Google может ограничить работу ключевых сервисов. В Gmail пользователь не сможет отправлять и получать новые письма.

В Google Photos прекратится резервное копирование новых фото и видео. В Google Drive нельзя будет создавать новые документы, синхронизировать файлы или загружать новые данные.

Ограничения исчезнут после того, как пользователь удалит лишние файлы и вернет использование хранилища ниже доступного лимита. Если аккаунт остается сверх лимита в течение двух лет, Google может перейти к автоматическому удалению данных.

Что сделать перед отменой Google One

Перед отменой стоит проверить, сколько места занимают Gmail, Google Drive и Google Photos. Если общий объем превышает 15 ГБ, часть файлов нужно загрузить на компьютер, внешний диск или перенести в другой облачный сервис.

После сохранения важных данных можно удалить лишние фото, видео, письма с большими вложениями и ненужные файлы на Google Drive. Это поможет избежать блокировки функций после завершения подписки.

Если Google One используется вместе с семьей, других участников также нужно предупредить. Их файлы тоже могут превысить доступный лимит после отмены совместного тарифа.

