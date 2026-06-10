Google Translate получил функцию практически мгновенного голосового перевода: что изменилось

Голосовой режим Google Gemini Live. Фото: кадр из видео/YouTube

Google представила Gemini 3.5 Live Translate — нейросетевую модель для практически мгновенного перевода речи. Новая функция уже доступна в приложении Google Translate на iOS и Android.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальный блог Google.

Как работает новый голосовой перевод

Gemini 3.5 Live Translate позволяет переводить речь практически без задержки. Функция работает не только как обычный текстовый переводчик, но и как инструмент для голосового "дубляжа" в реальном времени.

Модель может переключаться между 2000 языковыми комбинациями. Это означает, что пользователь не ограничен только одним направлением перевода, например с английского на украинский.

Воспользоваться новым голосовым переводом уже можно в приложении Google Translate на iOS и Android. Для работы функции нужно подключить наушники.

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На Android также появился отдельный "Режим прослушивания". Он позволяет приложению переводить речь без дополнительных аксессуаров, используя разговорный динамик смартфона.

Google также немного обновила интерфейс переводчика. Благодаря этому доступ к голосовым функциям стал проще.

Такие изменения должны сделать перевод в реальном времени более удобным в поездках, при общении с иностранцами или в ситуациях, когда нужно быстро понять устную речь на другом языке.

Голосовой перевод в реальном времени должен появиться и в Google Meet. На данный момент эта возможность доступна только в тестовом режиме для ограниченной аудитории.

Кроме того, Gemini 3.5 Live Translate стала доступна в Google AI Studio через Gemini Live API. Сейчас это публичная предварительная версия, которую могут использовать разработчики.

Ранее Новини.LIVE писали, что после отмены Google One данные из облака не исчезают сразу, однако аккаунт возвращается к бесплатному лимиту в 15 ГБ. Если хранилище превышает этот объем, работа Gmail, Google Drive и Google Photos может быть ограничена.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google продолжает внедрять искусственный интеллект в Gmail. На конференции Google I/O 2026 компания анонсировала Gmail Live — новую функцию, которая позволит искать информацию в почте не по ключевым словам, а с помощью обычной речи.