Apple показала нову Siri AI на базі Apple Intelligence: що змінилося

Меню ШІ-асистента Siri на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple показала оновлену версію голосового асистента Siri AI, яка працює на базі нової архітектури Apple Intelligence. У її основі — моделі Apple Foundation, розроблені у співпраці з Google із використанням технологій, пов'язаних із Gemini.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Apple.

Як змінилася Siri

Асистент тепер інтегрований у Dynamic Island на iPhone. Викликати Siri AI можна свайпом вниз, натисканням бічної кнопки або голосовою командою "Hey Siri".

Оновлений асистент Siri в Dynamic Island. Фото: Apple

Apple також оновила голосовий рушій. Компанія заявляє, що вимова стала більш виразною, а детальні голосові налаштування доступні під час початкового налаштування системи.

Під час демонстрації Apple показала роботу Siri AI з багатоетапними запитами. В одному з прикладів асистент відповів на запитання про концерт Сьюкі Вотергаус, пояснив, що для квитків потрібна участь у лотереї, а потім створив нагадування про її старт.

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В іншому сценарії Siri визначила орієнтир на фотографії, запустила навігацію до цього місця та показала знімки з нещодавньої подорожі. Після цього користувач міг додати їх до сімейного альбому.

Також Apple продемонструвала, як Siri AI поєднує дані з різних застосунків. Асистент знайшов інформацію про десерт, який користувач чув на заході, використав деталі з історії повідомлень, сформував меню та підготував повідомлення для контактів.

Новий застосунок Siri

Apple також представила окремий застосунок Siri. У ньому користувачі зможуть переглядати попередні розмови та починати нові запити на їхній основі.

Історія розмов синхронізується через iCloud. Це дає змогу переносити сеанси між пристроями без втрати контексту.

Крім iOS 27, застосунок Siri з'явиться у watchOS. На Mac асистент інтегрували у Spotlight і зробили доступним через контекстне меню будь-якого файлу чи вікна. На visionOS Siri AI отримала 3D-віджет, який можна розмістити у візуальному просторі.

Оновлений асистент Siri в Apple Watch. Фото: Apple

Нова архітектура Apple Intelligence базується на моделях Apple Foundation, створених спільно з Google. Apple заявляє, що ці моделі адаптовані для роботи як безпосередньо на пристроях, так і на серверах через інфраструктуру приватних хмарних обчислень.

Компанія описує співпрацю як спосіб забезпечити сучасні можливості розуміння, міркування та мультимодальної підтримки. Водночас Apple робить акцент на тому, що дані користувачів мають використовуватися лише для виконання конкретного запиту.

За словами компанії, ці дані не будуть доступні Apple або третім сторонам. Apple також обіцяє, що незалежні експерти зможуть перевіряти такі гарантії.

Які функції отримала Apple Intelligence

Apple Intelligence підтримуватиме створення реалістичних зображень, розширене редагування фото та візуальні відповіді на запитання.

Окремі пристрої отримають потужнішу версію моделі з додатковими можливостями. Серед них — функції мовлення, підвищена точність розпізнавання голосу та краще розуміння природної мови.

Apple не уточнила, як саме відрізнятимуться можливості залежно від конкретного пристрою.

Коли Siri AI стане доступною

Нові функції Siri AI вже доступні для тестування через Apple Developer Program. Йдеться про iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 і visionOS 27.

Для watchOS 27 тестування Siri AI з'явиться в одній із майбутніх бета-версій. Публічна бета Siri AI стане доступною пізніше цього року для користувачів із підтримуваними пристроями англійською мовою.

Apple Intelligence працюватиме англійською, данською, нідерландською, французькою, німецькою, італійською, норвезькою, португальською, іспанською, шведською, турецькою, в'єтнамською, китайською спрощеною, китайською традиційною, японською та корейською мовами.

Нові можливості Apple Intelligence будуть доступні на iPhone 16 і новіших моделях, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini з A17 Pro, iPad з M1 або новішими чипами, Mac з M1 або новішими чипами та Apple Vision Pro.

Також підтримка заявлена для Apple Watch Series 10 і новіших моделей, Apple Watch Ultra 2 або новіших, а також Apple Watch SE 3 за умови сполучення з iPhone, на якому ввімкнено Apple Intelligence.

Користувачі Mac, Apple Watch і Apple Vision Pro в ЄС зможуть користуватися Siri AI лише зі встановленою підтримуваною мовою. На iOS та iPadOS у ЄС Siri AI на старті не буде доступна.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple вийшла на пізній етап розробки нових AirPods із вбудованими камерами. Такі навушники мають стати одним із перших носимих пристроїв компанії, орієнтованих на роботу з функціями штучного інтелекту.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple роками використовує практику, яка дозволяє не списувати чипи з частковими дефектами, а застосовувати їх в інших продуктах із нижчими вимогами до продуктивності. Такий підхід називається chip binning і може заощаджувати компанії сотні мільйонів доларів.