Apple показала новую Siri AI на базе Apple Intelligence: что изменилось

Меню ИИ-ассистента Siri на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple показала обновленную версию голосового ассистента Siri AI, которая работает на базе новой архитектуры Apple Intelligence. В ее основе — модели Apple Foundation, разработанные в сотрудничестве с Google с использованием технологий, связанных с Gemini.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Apple.

Как изменилась Siri

Ассистент теперь интегрирован в Dynamic Island на iPhone. Вызвать Siri AI можно свайпом вниз, нажатием боковой кнопки или голосовой командой "Hey Siri".

Обновленный ассистент Siri в Dynamic Island. Фото: Apple

Apple также обновила голосовой движок. Компания заявляет, что произношение стало более выразительным, а детальные голосовые настройки доступны во время начальной настройки системы.

Во время демонстрации Apple показала работу Siri AI с многоэтапными запросами. В одном из примеров ассистент ответил на вопрос о концерте Сьюки Уотерхаус, объяснил, что для билетов требуется участие в лотерее, а затем создал напоминание о ее старте.

Читайте также:

В другом сценарии Siri определила ориентир на фотографии, запустила навигацию к этому месту и показала снимки из недавнего путешествия. После этого пользователь мог добавить их в семейный альбом.

Также Apple продемонстрировала, как Siri AI объединяет данные из разных приложений. Ассистент нашел информацию о десерте, который пользователь слышал на мероприятии, использовал детали из истории сообщений, сформировал меню и подготовил сообщение для контактов.

Новое приложение Siri

Apple также представила отдельное приложение Siri. В нем пользователи смогут просматривать предыдущие разговоры и начинать новые запросы на их основе.

История разговоров синхронизируется через iCloud. Это позволяет переносить сеансы между устройствами без потери контекста.

Кроме iOS 27, приложение Siri появится в watchOS. На Mac ассистент интегрировали в Spotlight и сделали доступным через контекстное меню любого файла или окна. На visionOS Siri AI получила 3D-виджет, который можно разместить в визуальном пространстве.

Обновленный ассистент Siri в Apple Watch. Фото: Apple

Новая архитектура Apple Intelligence базируется на моделях Apple Foundation, созданных совместно с Google. Apple заявляет, что эти модели адаптированы для работы как непосредственно на устройствах, так и на серверах через инфраструктуру частных облачных вычислений.

Компания описывает сотрудничество как способ обеспечить современные возможности понимания, рассуждения и мультимодальной поддержки. В то же время Apple делает акцент на том, что данные пользователей должны использоваться только для выполнения конкретного запроса.

По словам компании, эти данные не будут доступны Apple или третьим сторонам. Apple также обещает, что независимые эксперты смогут проверять такие гарантии.

Какие функции получила Apple Intelligence

Apple Intelligence будет поддерживать создание реалистичных изображений, расширенное редактирование фото и визуальные ответы на вопросы.

Отдельные устройства получат более мощную версию модели с дополнительными возможностями. Среди них — функции речи, повышенная точность распознавания голоса и лучшее понимание естественной речи.

Apple не уточнила, как именно будут отличаться возможности в зависимости от конкретного устройства.

Когда Siri AI станет доступной

Новые функции Siri AI уже доступны для тестирования через Apple Developer Program. Речь идет об iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и visionOS 27.

Для watchOS 27 тестирование Siri AI появится в одной из будущих бета-версий. Публичная бета Siri AI станет доступной позже в этом году для пользователей с поддерживаемыми устройствами на английском языке.

Apple Intelligence будет работать на английском, датском, нидерландском, французском, немецком, итальянском, норвежском, португальском, испанском, шведском, турецком, вьетнамском, китайском упрощенном, китайском традиционном, японском и корейском языках.

Новые возможности Apple Intelligence будут доступны на iPhone 16 и более новых моделях, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini с A17 Pro, iPad с M1 или более новыми чипами, Mac с M1 или более новыми чипами и Apple Vision Pro.

Также поддержка заявлена для Apple Watch Series 10 и более новых моделей, Apple Watch Ultra 2 или более новых, а также Apple Watch SE 3 при условии сопряжения с iPhone, на котором включен Apple Intelligence.

Пользователи Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro в ЕС смогут пользоваться Siri AI только с установленным поддерживаемым языком. На iOS и iPadOS в ЕС Siri AI на старте не будет доступна.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple вышла на поздний этап разработки новых AirPods со встроенными камерами. Такие наушники должны стать одним из первых носимых устройств компании, ориентированных на работу с функциями искусственного интеллекта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Apple годами использует практику, которая позволяет не списывать чипы с частичными дефектами, а применять их в других продуктах с более низкими требованиями к производительности. Такой подход называется chip binning и может экономить компании сотни миллионов долларов.