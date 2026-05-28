Apple готовит AirPods с камерами для новых ИИ-функций Siri: как будут выглядеть

Беспроводные наушники AirPods Pro 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple вышла на поздний этап разработки новых AirPods со встроенными камерами. Наушники должны стать одним из первых носимых устройств компании, созданных для работы с функциями искусственного интеллекта.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Как будут работать AirPods с камерами

Новые AirPods получат камеры в обоих наушниках — правом и левом. Они не предназначены для фото или видеосъемки, а должны работать как "глаза" для голосового ассистента Siri.

Камеры будут собирать визуальную информацию вокруг пользователя в низком разрешении. Благодаря этому Siri сможет лучше понимать контекст и отвечать на запросы, связанные с тем, что видит пользователь.

Один из сценариев — вопросы о предметах перед пользователем. Например, человек может смотреть на продукты и спросить, что из них приготовить на ужин.

Также Apple работает над другими возможностями для ИИ-камер. Наушники могут напоминать пользователю о чем-то на основе увиденного или помогать с навигацией. Например, система сможет ориентироваться на конкретный объект впереди и подсказывать, когда нужно повернуть.

Проект находится на стадии продвинутого тестирования. Прототипы уже имеют почти финальный дизайн и набор возможностей.

Как будут выглядеть новые AirPods

По внешнему виду наушники будут похожи на AirPods Pro 3. Главным заметным изменением станут более длинные ножки, необходимые для размещения камер.

Концепт наушников AirPods с камерами. Фото: L'Officiel Online

В отличие от Apple Vision Pro, новые AirPods не рассчитаны на управление жестами рук. Их основная роль — сбор визуального контекста для ИИ-функций.

