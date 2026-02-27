Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple выпустит модификацию AirPods Pro 3 с уникальной функцией

Apple выпустит модификацию AirPods Pro 3 с уникальной функцией

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 14:24
AirPods Pro 3 получат версию с камерами и ценой до 349 долларов — когда ожидать
Беспроводные наушники AirPods Pro. Фото: Unsplash

После выхода AirPods Pro 3 прошло меньше шести месяцев, но в слухах вокруг Apple уже фигурирует ещё один релиз в этой линейке в течение года. Речь идёт не о AirPods Pro 4, а о более дорогой версии AirPods Pro 3.

Об этом пишет MacRumors.

Реклама
Читайте также:

Какую функцию получат обновленные AirPods Pro 3

Источником этих предположений называют аналитика Мин-Чи Куо и других участников "инсайдерской" экосистемы вокруг Apple. По этой версии, новые AirPods Pro могут получить крошечные инфракрасные камеры, которые способны "видеть" окружающее пространство. Камеры якобы должны открыть управление жестами в воздухе и улучшить взаимодействие между наушниками и гарнитурой Vision Pro, в частности в части аудиоопыта.

Отдельно упоминается утечка от источника под ником Kosutami: он связывает инфракрасные камеры с возможностью интеграции с Apple Intelligence. В этом контексте фигурирует Visual Intelligence как ключевая функция для модели с камерами и других носимых ИИ-устройств Apple.

В случае подтверждения таких слухов компания может предложить две версии AirPods Pro 3: стандартную за 249 долларов и вариант с камерами, который оценивают выше — примерно в диапазоне 299-349 долларов и больше. При этом Apple ранее не держала одновременно несколько модификаций AirPods Pro в продаже, но похожий подход уже применялся для AirPods 4, которые доступны в версиях с активным шумоподавлением и без него.

Параллельно Apple тестирует новый "премиальный" оттенок Deep Red для будущих iPhone 18 Pro — цвет, который ближе к бордовому, чем к классическому красному.

Кроме того, этой весной Apple планирует запустить интегрированный видеоформат в Apple Podcasts, чтобы активнее конкурировать с YouTube и Spotify в сегменте видеоподкастов.

Apple наушники камера AirPods функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации