AirPods Pro 3 получат версию с камерами и ценой до 349 долларов — когда ожидать

После выхода AirPods Pro 3 прошло меньше шести месяцев, но в слухах вокруг Apple уже фигурирует ещё один релиз в этой линейке в течение года. Речь идёт не о AirPods Pro 4, а о более дорогой версии AirPods Pro 3.

Об этом пишет MacRumors.

Источником этих предположений называют аналитика Мин-Чи Куо и других участников "инсайдерской" экосистемы вокруг Apple. По этой версии, новые AirPods Pro могут получить крошечные инфракрасные камеры, которые способны "видеть" окружающее пространство. Камеры якобы должны открыть управление жестами в воздухе и улучшить взаимодействие между наушниками и гарнитурой Vision Pro, в частности в части аудиоопыта.

Отдельно упоминается утечка от источника под ником Kosutami: он связывает инфракрасные камеры с возможностью интеграции с Apple Intelligence. В этом контексте фигурирует Visual Intelligence как ключевая функция для модели с камерами и других носимых ИИ-устройств Apple.

В случае подтверждения таких слухов компания может предложить две версии AirPods Pro 3: стандартную за 249 долларов и вариант с камерами, который оценивают выше — примерно в диапазоне 299-349 долларов и больше. При этом Apple ранее не держала одновременно несколько модификаций AirPods Pro в продаже, но похожий подход уже применялся для AirPods 4, которые доступны в версиях с активным шумоподавлением и без него.

Параллельно Apple тестирует новый "премиальный" оттенок Deep Red для будущих iPhone 18 Pro — цвет, который ближе к бордовому, чем к классическому красному.

Кроме того, этой весной Apple планирует запустить интегрированный видеоформат в Apple Podcasts, чтобы активнее конкурировать с YouTube и Spotify в сегменте видеоподкастов.