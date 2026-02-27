Відео
Головна Технології Apple може випустити AirPods з унікальною функцією — що відомо

Apple може випустити AirPods з унікальною функцією — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:24
AirPods Pro 3 можуть отримати версію з камерами — коли очікувати
Бездротові навушники AirPods Pro. Фото: Unsplash

AirPods Pro 3 вийшли менш ніж пів року тому, але на ринку чуток уже говорять про ще одну новинку в лінійці цього року. Йдеться не про AirPods Pro 4, а про старшу, дорожчу модифікацію AirPods Pro 3.

Про це пише MacRumors.

Яку функцію отримають оновлені AirPods Pro 3

Джерелом цих припущень називають аналітика Мін-Чі Куо та інших учасників "інсайдерської" екосистеми навколо Apple. За цією версією, нові AirPods Pro можуть отримати крихітні інфрачервоні камери, які здатні "бачити" навколишній простір. Камери нібито мають відкрити керування жестами в повітрі та поліпшити взаємодію між навушниками й гарнітурою Vision Pro, зокрема в частині аудіодосвіду.

Окремо згадується витік від джерела під ніком Kosutami: він пов'язує інфрачервоні камери з можливістю інтеграції з Apple Intelligence. У цьому контексті фігурує Visual Intelligence як ключова функція для моделі з камерами та інших носимих ШІ-пристроїв Apple.

У разі підтвердження таких чуток компанія може запропонувати дві версії AirPods Pro 3: стандартну за 249 доларів і варіант із камерами, який оцінюють вище — приблизно в діапазоні 299-349 доларів і більше. При цьому Apple раніше не тримала одночасно кілька модифікацій AirPods Pro в продажу, але схожий підхід уже застосовувався для AirPods 4, які доступні у версіях із активним шумозаглушенням і без нього.

Паралельно Apple тестує новий "преміальний" відтінок Deep Red для майбутніх iPhone 18 Pro — колір, що ближчий до бордового, ніж до класичного червоного.

Крім того, цієї весни Apple планує запустити інтегрований відеоформат в Apple Podcasts, щоб активніше конкурувати з YouTube і Spotify у сегменті відеоподкастів.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
