Светящийся логотип Apple на корпусе MacBook Air 2015. Фото: кадр из видео/YouTube

Светящийся логотип Apple на крышке MacBook долгое время оставался одной из самых узнаваемых черт ноутбуков компании. Но с переходом к более тонким и легким корпусам Apple постепенно убрала эту деталь, и возвращать ее, похоже, уже не планирует.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему Apple убрала светящийся логотип с крышки MacBook

MacBook много лет легко узнавали в кофейнях, офисах и учебных аудиториях именно благодаря характерному дизайну, частью которого был светящийся логотип Apple на крышке. Впрочем, в процессе обновления линейки MacBook Pro и MacBook Air компания отказалась от этой детали. Причиной стало стремление Apple сделать ноутбуки еще тоньше.

Первым шагом в этом направлении стал 12-дюймовый MacBook 2015 года. На тот момент это был самый легкий и тонкий ноутбук Apple, а одним из ключевых элементов конструкции стал сверхтонкий энергоэффективный Retina-дисплей толщиной всего 0,88 мм. Именно в этой модели компания впервые заменила светящийся логотип на стальной.

Светящийся логотип Apple появился еще в PowerBook G3 Lombard в 1999 году. Его работа была довольно простой: компания не использовала отдельный источник света, а задействовала подсветку самого дисплея, которая проходила сквозь вырез в крышке ноутбука.

Сначала логотип был ориентирован так, чтобы пользователь видел яблоко правильно, когда открывал ноутбук. Но уже в 2001 году Apple изменила его расположение: с того момента логотип стал "правильным" для людей, которые смотрят на ноутбук извне, когда крышка открыта. Это сделало MacBook еще и своеобразной рекламой бренда в публичных местах.

Хотя во время анонса MacBook 2015 года Apple прямо не объясняла отказ от светящиегося логотипа, сам акцент на новом тонком дисплее фактически указывал на причину такого решения. Впоследствии это изменение распространилось и на другие модели. MacBook Pro потерял светящийся логотип в 2016 году после редизайна, а MacBook Air — в 2018 году, когда также получил стальной вариант эмблемы.

Кроме этого, Apple, вероятно, стремилась унифицировать внешний вид логотипов на своих устройствах. iPhone и iPad никогда не имели светящиихся эмблем, и со временем все актуальные продукты компании перешли к одинаковому подходу — без подсветки логотипа.

Почему возвращение светящиегося логотипа маловероятно

MacBook 2015 года стал не только первым без светящиегося логотипа. Именно он ввел ряд решений, которые затем Apple использовала в других ноутбуках: клавиатуру butterfly, безвентиляторный дизайн, единственный порт USB-C, уменьшенную логическую плату и многоуровневую батарею. Часть этих решений компания впоследствии пересмотрела, например, вернула MagSafe и более классические порты, а также отказалась от butterfly-клавиатуры. Но светящийся логотип так и не вернулся.

Среди причин — то, что корпуса MacBook остались тонкими, а будущие модели могут стать еще тоньше. Кроме того, следующее крупное обновление MacBook Pro связывают с переходом на OLED-дисплеи. У таких панелей нет отдельной подсветки, поскольку каждый пиксель светится самостоятельно. Это означает, что для возвращения светящиегося логотипа Apple пришлось бы добавлять отдельный источник подсветки, что еще больше усложнило бы конструкцию.

Ранее Новини.LIVE писали, что MacBook Neo стал самым доступным ноутбуком Apple в линейке, однако снижение цены в этом случае сопровождается рядом компромиссов в конфигурации и функциональности. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание не только на сам ценник, но и на ключевые особенности модели, которые могут повлиять на удобство пользования еще до покупки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что новый MacBook Neo позиционируют как самый доступный ноутбук Apple для студентов и пользователей, которым нужно базовое устройство для ежедневных задач. Чтобы удержать цену ниже 500 долларов для студентов и на уровне 599 долларов для других покупателей, компании пришлось отказаться от части функций, которые ранее воспринимались как привычные для линейки MacBook.